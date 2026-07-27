O nouă zi de tensiune la graniţele României. Ecourile războiul din Ucraina se simt tot mai aproape, după ce încă o dronă a intrat în această dimineață în spațiul aerian românesc. În Tulcea, oamenii au primit din nou mesaje RO-Alert, iar două avioane F-16 au fost ridicate de urgență. Și nu mai vorbim despre un incident izolat. Este a patra zi consecutiv în care avioanele F-16 sunt ridicate de la sol. De vineri până duminică, armata a doborât câte o dronă militară în fiecare zi. După seria de incidente ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe. Dar fiecare astfel de misiune de interceptare vine și cu un cost uriaș.

Vorbim despre o diferență uriașă de costuri. O dronă rusească de tip Geran-2 este evaluată la câteva zeci de mii de dolari: 20.000-30.000. În schimb, numai o rachetă aer-aer lansată de un F-16 costă între 400.000 și 900.000 de dolari.

La asta se adaugă orele de zbor și faptul că de fiecare dată sunt ridicate cel puțin două avioane. Este prețul pe care România îl plătește pentru a-și proteja spațiul aerian.

Dar aceste patru zile consecutive de alertă, dar și de distrugerea unor drone, arată că avem nevoie și de soluții mai ieftine. Mai ales dacă Rusia tot trimite drone și dacă ar trimite mai multe drone în același timp, un Royce, pe exemplu.

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Un prototip românesc de dronă interceptoare se află încă în dezvoltare. Ideea este simplă. În loc să trimiți de fiecare dată un avion și o rachetă de sute de mii de dolari, ridici o dronă mult mai ieftină ca aceasta, care urmărește aparatul ostil și îl lovește în aer, îl distruge. Este produs de o companie românească și are și alte produse în diferite stadii de dezvoltare, până la producție de serie.

Variantele mai ieftine pe care le are România

Da, producem în România astfel de drone fiabile și ieftine, dar momentan pentru clienți externi. Armata, în schimb, are alte metode de distrugere a acestor drone, mai ieftine decât rachetele de pe F16. Și aici, spre ce mai avem tunurile antiaeriene Gepard, dar acestea distrug drone la distanță mică.

Mai este și sistemul MEROPS, intrat recent în dotarea Armatei Române, creat special pentru interceptarea acestor aparate de tip Shahed. Un interceptor MEROPS costă aproximativ 15.000 de dolari, de câteva zeci de ori mai puțin decât o rachetă lansată de pe F-16. Dar momentan avioanele rămân esențiale și astăzi două F-16-e au fost ridicate după o nouă pătrundere în zona Tulcea. Au fost semnalate din nou drone în zona Dobrogei. Alerta s-a încheiat în jurul orei 10, iar explozii au fost raportate, de data aceasta, pe partea ucrainiană a Dunării.