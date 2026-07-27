Kazahstanul reia exporturile de petrol prin CPC, după redeschiderea terminalului de la Novorossiisk

Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin Consorțiul Conductei Caspice (CPC), după ce acesta a început din nou să primească petrol de la furnizori și a reluat operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiisk, de la Marea Neagră, a anunțat luni Ministerul Energiei din Kazahstan

Kazahstanul a anunţat luni că reia exporturile de petrol, inclusiv către România. Potrivit ministerului, încărcarea petrolierelor se desfășoară în prezent la două dintre punctele de acostare ale CPC.

Petrolierele SEAMAJESTY și MILOS încarcă țiței furnizat de Tengizchevroil, operatorul celui mai mare zăcământ petrolier din Kazahstan, relatează Astana Times.

Producția zilnică de petrol a Kazahstanului a scăzut la jumătate

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Informaţia a fost confirmartă şi de Reuters care precizează că după închiderea terminalului CPC de la Marea Neagră, producția ar fi coborât de la aproximativ 2,16 milioane de barili pe zi la circa un milion de barili pe zi.

Kazahstanul, principalul furnizor al României, a sistat livrările pe rutele din Marea Neagră săptămâna trecută după ce două petroliere care transportau țiței kazah au fost atacate cu drone.

Concret, a suspendat transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat spre piețele globale.

Măsura, în paralel cu creșterea prețului barilului de petrol din cauza noilor evoluții ale războiului din Iran, a dus la scumpirea carburanților la pompă în țara noastră, în special a motorinei, și a atras avertismente cu privire la posibile penurii de carburant.

Reluarea preluării petrolului le permite companiilor producătoare să restabilească livrările în sistemul de conducte al CPC și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim.

Terminalul CPC își reia operațiunile în condiții sporite de securitate

Ministerul a precizat că activitatea terminalului va continua în funcție de evaluările permanente ale situației de securitate și cu respectarea tuturor cerințelor necesare de siguranță.

Ministerul Energiei a adăugat că se află în contact permanent cu conducerea CPC, cu principalii exportatori de petrol și cu celelalte părți implicate și că va continua să coordoneze eforturile pentru a asigura transportul neîntrerupt al petrolului kazah.

Atacurile cu drone au blocat principala rută de export

Anunțul vine după suspendarea temporară, săptămâna trecută, a operațiunilor de încărcare la terminalul maritim al CPC. Măsura a determinat Kazahstanul să reducă producția de petrol, pentru a evita umplerea capacităților de stocare, după ce preluarea țițeiului în sistemul de conducte a fost restricționată.

Ruta CPC este folosită pentru cea mai mare parte a exporturilor de petrol ale Kazahstanului. Suspendarea a fost decisă după atacurile cu drone asupra unor nave civile în Marea Neagră, incidente condamnate de Kazahstan, care le-a calificat drept o amenințare la adresa securității energetice internaționale.