Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 28 iulie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Curs BNR, 28 iulie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.07.2026, 13:09 | Modificat la 28.07.2026, 13:13

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 28 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6151 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 30 aprilie 2026 şi până în prezent. 

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2310 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1178 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6050 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,14 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 596,5952    lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
curs bnr 28 iulie curs euro 28 iulie curs dolar 28 iulie curs franc 28 iulie curs lira 28 iulie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.