Curs BNR, 28 iulie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 28 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6151 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 30 aprilie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2310 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1178 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6050 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,14 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 596,5952 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.