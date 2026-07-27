Doar doi bani ne mai despart de un preţ pe care speram să nu îl mai vadem la pompă: 10 lei pentru un litru de motorină. Iar benzina nu e nici ea cu mult în urmă. Spre exemplu, într-o singură lună, un plin de motorină ne costă cu 35 de lei mai mult.

Ar trebui să ne așteptăm în continuare la scumpiri la pompă. Un litru de motorină standard se vinde cu 9,98 lei, deci mai este nevoie de doar 2 bani pentru a ajunge la pragul de 10 lei pe litru. Motorina premium însă se apropie de 11 lei.

La benzină, prețul a depășit pragul de 9 lei pe litru. Benzina se vinde cu 9,12 lei, în timp ce benzina premium costă 9,69 lei, deci se apropie de 10 lei pe litru. Dacă ne raportăm la luna trecută, benzina s-a scumpit cu peste 4%, iar un plin ne costă mai mult, cu aproape 19 lei, în comparație cu luna trecută. Motorina s-a scumpit în ultimele 30 de zile cu aproape 8%, iar un plin ne costă mai mult, cu peste 35 de lei.

Sunt și măsuri discutate de autorități în acest context, și anume o posibilă reducere a TVA-ului la carburanți, o reducere a accizei la motorină, cum s-a întâmplat și în lunile anterioare, când s-a redus acciza, iar atunci prețul a scăzut cu 36 de bani pe litru, și un alt scenariu ar fi o acciză dinamică la motorină.

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Rămâne de văzut ce măsură va fi luată de autorități, astfel încât prețul să mai scadă la pompă. Experții din piața de energie spun că ar trebui să ne așteptăm în continuare la scumpiri și că este foarte posibil ca motorina chiar să ajungă la pragul de 11 lei pe litru.