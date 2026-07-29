Curs BNR, 29 iulie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 29 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu gramul de aur.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5926 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6047 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1088 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2337 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 65 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 595,9415 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele 10 zile.