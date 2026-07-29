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Curs BNR, 29 iulie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.07.2026, 13:19 | Modificat la 29.07.2026, 13:22

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 29 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu gramul de aur.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5926 lei româneşti. 

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6047 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1088 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2337 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 65 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 595,9415 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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