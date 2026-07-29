Ouăle provenite de la găini crescute în sistem ecologic și cu acces în aer liber au un impact mai mare asupra climei decât cele produse în ferme cu găini crescute în cuști, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea Oxford și publicat în revista Royal Society Open Science. Autorii spun însă că rezultatele nu oferă imaginea completă asupra sustenabilității și nu iau în calcul factori precum biodiversitatea sau utilizarea pesticidelor, relatează studiul citat de The Guardian .

Studiu Oxford: Ouăle bio ar putea polua mai mult decât cele de la găini crescute în cuști. Motivul, explicat - Sursa: Profimedia

Cercetarea arată că, dacă întreaga producție de ouă din Marea Britanie ar trece la sistemul ecologic cu găini crescute în aer liber, emisiile de gaze cu efect de seră ar ajunge la echivalentul a 2,316 milioane de tone de CO₂. În comparație, un sistem bazat exclusiv pe găini crescute în cuști ar genera aproximativ 1,184 milioane de tone de CO₂, aproape de două ori mai puțin.

De ce sunt ouăle ecologice mai poluante

Explicația cercetătorilor este că găinile crescute în cuști sunt mai eficiente și produc mai multe ouă, astfel că este nevoie de un număr mai mic de păsări pentru aceeași producție. În schimb, sistemele ecologice necesită mai multe găini și mai multe resurse.

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Potrivit studiului, fermele ecologice au înregistrat rezultate mai slabe și în ceea ce privește utilizarea terenurilor, acidificarea solului și eutrofizarea apelor, iar rata mortalității găinilor a fost, de asemenea, mai ridicată.

Dr. Harriet Bartlett, unul dintre autorii studiului și cercetător la Smith School of Enterprise and the Environment din cadrul Universității Oxford, spune că rezultatele evidențiază un compromis important.

"Fermele considerate, în general, mai bune pentru bunăstarea animalelor, precum cele ecologice sau cu găini crescute în aer liber, pot avea nevoie de mai multe păsări pentru a produce aceeași cantitate de ouă, deoarece sunt mai puțin eficiente și pot avea un impact mai mare asupra mediului", a explicat cercetătoarea.

Totuși, aceasta subliniază că studiul nu surprinde toate aspectele sustenabilității. Datele analizate provin din perioada 2009-2010, iar cercetarea nu a inclus impactul utilizării pesticidelor sau efectele asupra biodiversității.

La aceeași concluzie ajunge și Lee Holdstock, director pentru reglementare și comerț în cadrul Soil Association Certification, care nu a participat la studiu. El afirmă că analiza evidențiază compromisurile dintre diferitele sisteme de producție, însă oferă o imagine incompletă.

"Un sistem alimentar cu adevărat sustenabil trebuie să ia în calcul nu doar emisiile de carbon, ci și efectele asupra naturii, sănătății solului, calității apei, utilizării substanțelor sintetice și bunăstării animalelor", a declarat acesta.

În prezent, cercetătorii estimează că sistemul mixt folosit în Marea Britanie - care include ferme cu găini crescute în cuști, în hale și în sisteme free-range, atât convenționale, cât și ecologice - generează aproximativ 1,439 milioane de tone echivalent CO₂ anual.