Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 4 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Curs BNR, 4 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.08.2026, 13:06 | Modificat la 04.08.2026, 13:08

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 4 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5624 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1318 lei româneşti, a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2497 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6303 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 30 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 593,7278 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
curs bnr 4 august curs euro 4 august curs dolar 4 august curs franc 4 august curs lira 4 august
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.