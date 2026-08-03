Curs BNR, 3 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 3 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat ceva mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, acesta ajungând să fie cotat la 5,6318 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat circa un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1231 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5503 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2460 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,19 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 593,4384 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 iulie 2026 şi până în prezent.