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Curs BNR, 3 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.08.2026, 13:13 | Modificat la 03.08.2026, 13:15

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 3 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat ceva mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, acesta ajungând să fie cotat la 5,6318 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat circa un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1231 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5503 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2460 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,19 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 593,4384 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 iulie 2026 şi până în prezent.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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