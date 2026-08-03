Preţul aurului, 3 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,19 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 3 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut, cu 1,19 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 593,4384 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 iulie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat ceva mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6318 lei româneşti, a câştigat circa un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1231 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5503 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2460 lei româneşti.