Curs BNR, 6 octombrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu moneda unică euro

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 6 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu moneda unică euro.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu moneda unică euro, astfel că moneda unică euro a atins un nou nivel record, ajungând să fie cotată la 5,3527 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3036 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7616 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7285 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu nouă bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 635,8864 lei.