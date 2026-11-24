Un sistem modern pentru creşterea tomatelor a pus pe jar o localitate întreagă lângă Timişoara. Localnicii au observat o lumină roşiatică pe cer şi s-au entuziasmat că a apărut aurora boreală. Încântaţi, au postat imaginile pe internet, unde fermierii le-au stricat bucuria şi le-au explicat ce au văzut de fapt.

Imaginile au fost filmate la 25 de kilometri de Timişoara. Lumina stranie care a colorat cerul i-a dus cu gândul pe localnici la fenomenul natural care apare în emisfera nordică.

"Probabil ceva paranormal, nu ştiu". "Am mai văzut pe internet". "Nu pot să îmi dau seama de ce. Sunt kilometri întregi. Ceva curent de aer, eu ştiu", spun localnicii.

Realitatea este însă cu totul alta.

Articolul continuă după reclamă

Ce se află de fapt în spatele misterului aurorii roşii

Aşa arată de fapt misterul din spatele aurorei roşii de la Bilet. Suntem într-o seră în care aceste leduri speciale luminează culturile de roşii. O parte din lumină ajunge şi în afara clădirii, iar în anumite condiţii atmosferice colorează cerul pe kilometri întregi.

"Am ales lumina roşie pentru că dă o lumină necesară plantei pentru a produce fotosinteză, iar la acest efect nu ne-am aşteptat. Mai ales că nu se vede în fiecare seară. Noi vrem să producem 12 luni din 12 pentru asta plantele au nevoie de lumină. Din luna noiembrie zilele sunt foarte scurte şi pe lângă că sunt foarte scurte, toate sunt foarte întunecate. Atunci pentru a avea producţie în extrasezon trebuie să fie iluminată artificial", a declarat Silvia Răileanu - proprietar sere.

LED-urile suplinesc lumina naturală de care au nevoie tomatele şi le permit să crească. Sistemul, unic în România, a costat 1.500.000 de euro.

"O lumină trimisă prin sticla serelor şi reflectată înapoi, la diverse unchiuri spre sol creând impresia unui dom roz-roşu. Spectaculos de altfel care poate fi confundat, pentru că cine nu e avizat, cu aurora", a declarat Florin Secoșan - fizician, astronom, universitatea de Vest din Timişoara.

Fenomenul arata ca un efect de tip "skyglow" – strălucirea artificială a cerului nocturn. Chiar dacă nu este vorba despre aurora boreală, astronomii cred că locul va deveni o atracţie pentru pasionaţi.