Tot mai mulţi copii şi adolescenţi ajung la spital după ce ce folosesc ţigări electronice. Pe scurt - acele vapeuri. Nu e o problemă izolată, ci un fenomen care afectează tinerii din toată lumea, inclusiv din România, unde am avut multe cazuri în ultima perioadă.

Un caz cunoscut este cel cu doi elevi din Capitală, dar şi cazul de la Cluj, unde o elevă de 16 ani a ajuns la spital în urma unor suspiciuni că ar fi consumat substanțe interzise printr-un dispozitiv de vapat. Şi exact acesta este cel mai mare pericol - faptul că nimeni nu ştie exact ce se află în aceste dispozitive.

Pentru că, pe lângă concentraţiile mari de nicotină, se pot ascunde substanţe chimice necunoscute sau droguri sintetice. O anchetă desfăşurată în premieră în Londra ne arată cât de gravă a devenit situaţia - un avertisment serios şi pentru autorităţile din România.

Poliția a testat în laborator 32 de vapeuri confiscate de la elevi și a descoperit că cel puțin unul din opt dispozitive era contaminat cu droguri, cel mai des cannabis sau etnobotanice sintetice.

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În cazul altor 3 dispozitive, se așteaptă rezultatele testelor de laborator, dar se crede că și acestea conțin substanțe interzise. Britanicii au început să doteze polițiștii cu detectoare speciale, care să depisteze rapid substanțele ascunse în lichidele de vapat şi spun că țigările electronice ilicite sunt folosite din ce în ce mai mult ca o metodă discretă de a oferi substanțe nocive tinerilor.

Numai în ultimul an, Poliția din Londra a primit aproximativ 200 de sesizări privind aceste vapeuri. Iar exemplul lor demonstrează că doar nişte interdicţii simple pe hârtie nu sunt suficiente. În România, deși legea interzice vânzarea acestor produse către minori, realitatea e că tinerii ajung foarte uşor la ele, mai ales pe piaţa neagră sau online.