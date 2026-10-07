Curs BNR, 7 octombrie 2026. Leul românesc a pierdut 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 7 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la un nivel record de 6,3236 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7801 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7355 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3501 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,86 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 633,0241 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în această săptămână.