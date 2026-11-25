Potrivit celor mai recente date publicate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în România există aproximativ 33.000 de locuri de muncă disponibile. Cele mai multe posturi libere sunt în domeniul transporturilor, al curieratului și al manipulării mărfurilor.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.781); manipulant mărfuri (1.846); curier (1.510); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.448); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.193); agent de securitate (953); lucrător comercial (941); ajutor bucătar (689); muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (682); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (572) etc.

Din cele 32.918 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.011 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări; programator etc.), 6.193 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de securitate; asistent medical generalist; montator subansamble; agent de vânzări etc.), 6.208 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist); operator la mașini-unelte cu comandă numerică; lăcătuș mecanic etc.).

Posturile libere pentru persoanele fără studii, sau cu studii primare/gimnaziale

Restul de 18.506 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (manipulant mărfuri; curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje etc.).

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Locurile de muncă disponibile în străinătate

Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 189 locuri de muncă vacante:

Norvegia - 82 locuri de muncă pentru: lucrător în producție, prelucrarea somonului; muncitor în construcții (dulgheri, zidari și betoniști); muncitor în construcții; tractorist.

Polonia - 50 locuri de muncă pentru muncitor în producția de prelucrare a peștelui.

Republica Cehă - 20 locuri de muncă pentru operator/operatoare linie de producție - muncitor/muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice.

Olanda - 16 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; lucrător în seră.

Irlanda - 10 locuri de muncă pentru: operator utilaje agricole și de construcții; îngrijitor persoane vârstnice.

Suedia - 5 locuri de muncă pentru: operator CNC; sudor. Suedia - 5 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Slovenia - 1 loc pentru supraveghetor personal curățenie.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.