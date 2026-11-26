Anais și Loic au semnat un antecontract pentru o locuință de 100 de metri pătrați din Fontenay-sous-Bois, lângă Paris. După o vară foarte caldă și secetoasă, au descoperit însă că visul lor devenea uşor uşor un coşmar. Casa mult visată avea fisuri extinse și avarii la structură. Cei doi vor să renunțe acum la cumpărarea locuinţei, însă vânzătorii nu acceptă anularea tranzacției, iar banii depuși la notar au rămas blocați.

Şi-au dorit o casă lângă Paris, dar au ajuns în pragul demolării. Cuplul riscă să piardă 17.000 de euro

Casa din Fontenay-sous-Bois urma să le permită lui Anais, în vârstă de 27 de ani, și lui Loic, de 32 de ani, să locuiască în sfârșit împreună şi să-şi înceapă mica lor familie. Până atunci, cei doi trăiau în localități diferite din regiunea pariziană şi se vedeau greu, fiind nevoiţi constant să îşi ajusteze programul personal. Au semnat antecontractul pe 26 iunie, convinși că au găsit locuința potrivită pentru începutul unei noi etape.

La semnarea actului preliminar, tranzacția părea să urmeze cursul obișnuit. Au depus 17.000 de euro, sumă păstrată la notar până la finalizarea vânzării. Între timp, însă, starea imobilului s-a schimbat, sau, cel puțin, amploarea problemelor a devenit vizibilă şi imposibil de ignorat.

Degradările au ieșit la iveală înaintea vânzării finale

Pe 31 august, cu puțin timp înainte de semnarea actului final, cuplul a descoperit avarii serioase. Un stâlp care susținea placa de beton a acoperișului era rupt, iar în locuință apăruseră numeroase fisuri. Potrivit relatărilor din presa franceză, o expertiză a confirmat gravitatea crăpăturilor și a recomandat montarea unor elemente temporare de susținere.

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Directorul agenției imobiliare ar fi considerat că locuința este grav afectată și i-ar fi sfătuit pe cei doi să nu mai continue achiziția. Acest lucru a schimbat radical perspectiva tranzacției. Casa pe care cuplul o alesese pentru a locui împreună ajunsese să ridice întrebări serioase despre siguranța structurii și despre amploarea eventualelor reparații.

Casa părea în pragul demolării şi orice reparaţie ar fi fost în van, relatează Le Parisien.

Ce rol ar fi putut avea seceta

Căldura și seceta din timpul verii sunt considerate posibile cauze ale degradărilor, alături de o mișcare a terenului. Totuși, informațiile publicate nu stabilesc definitiv cauza exactă a avariilor din locuință. Unul dintre fenomenele care pot afecta clădirile construite pe anumite soluri argiloase este contracția și umflarea terenului în funcție de cantitatea de apă din sol. În perioadele secetoase, argila se poate contracta; când solul se rehidratează, se poate umfla din nou. Aceste variații pot produce tasări neuniforme sub fundații și pot favoriza apariția fisurilor ori deformarea unor elemente ale clădirii. Explicația descrie un risc general, nu confirmă singură ce s-a întâmplat în cazul casei din Fontenay-sous-Bois.

Fenomenul nu este unul marginal în Franța: autoritățile estimează că peste 12 milioane de locuințe individuale se află în zone cu expunere medie sau ridicată la riscul de contracție și umflare a solurilor argiloase. Asta nu înseamnă că fiecare casă dintr-o asemenea zonă va fi afectată, dar arată de ce starea terenului și evoluția fisurilor pot conta în evaluarea unei proprietăți.

După descoperirea avariilor, cuplul a decis că nu mai vor să cumpere casa și au cerut să recupereze cei 17.000 de euro depuși la semnarea antecontractului. Vânzătorii nu ar fi fost de acord să renunțe la tranzacție. Ei susțin că i-au informat pe cumpărători despre riscurile cunoscute încă de la început și că nu au ascuns problemele.

Fără un acord între părți, suma a rămas la notar, iar situația nu a fost nici în prezent rezolvată.

Pentru cuplu, miza nu mai este doar achiziția unei case, ci și recuperarea sumei de 17.000 de euro rămaşi blocaţi până la soluţionarea disputei, în timp ce starea imobilului și responsabilitatea fiecărei părți sunt disputate.