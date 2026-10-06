Cu toţii ne-am pus măcar o dată întrebarea, ce se întâmplă cu zilele de concediu pe care nu reuşim să le luăm? Le pierdem? Sunt plătite de angajator? Pentru că nu mai e mult până la finalul anului, Înalta Curte vine cu o clarificare importantă, în acest sens. Zilele de concediu nu dispar automat după 18 luni. Sau cel puţin nu ar trebui. Contează însă de ce nu aţi reuşit să vă luaţi liber. Nu aţi vrut voi sau nu aţi primit verde din partea şefului? Asta face diferenţa.

Putem cere bani pentru concediul neefectuat doar la încetarea contractului de muncă. Practic, Codul Muncii prevede clar că toți salariații au dreptul la concediu de odihnă cel puțin 20 de zile lucrătoare pe an. În cazul celor care nu reușesc să își ia toate zilele de concediu de odihnă în anul respectiv, acestea pot fi reportate într-un interval de 18 luni. Spre exemplu, pentru anul 2026, dacă salariații nu reușesc să își efectueze integral concediul până la sfârșitul anului, zilele rămase pot fi luate și anul următor, cel târziu până în iunie 2028.

De altfel, mulți presupuneau că, odată depășit acest termen de un an și jumătate, concediul neefectuat se pierde automat. Însă o decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce clarificări și asupra acestui aspect. Mai exact, angajații pot beneficia de compensații financiare pentru concediul neefectuat și după depășirea termenului de 18 luni, însă doar la încetarea contractului de muncă și numai dacă angajatorul nu le-a oferit, în mod concret și real, posibilitatea de a-și efectua concediul de odihnă.

În cazul în care salariații au avut această posibilitate, dar au ales să nu își folosească zilele de concediu de odihnă, acestea nu mai pot fi compensate financiar. Practic, angajații pierd acest drept.

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