Mai este o lună până la Crăciun, dar românii au început deja să-și umple congelatoarele. Carnea de porc este printre primele achiziţii de pe listă, iar unii preferă să o cumpere de acum, ca să împartă cheltuielile pe mai multe săptămâni. Se tem de scumpirile din pragul sărbătorilor.

Crăciunul fără carne de porc este greu de imaginat pentru cei mai mulţi dintre români. Friptura, sarmalele, cârnaţii sau şoricii sunt nelipsiţi de pe masă. În ferme, vânzările au început mai devreme anul acesta.

"S-au şi terminat în mod normal am comenzi de la an la an, de cum s-a vândut porcul, dar aşa să sune lumea, necunoscuţi cam din septembrie", a declarat Mădălin Nica, proprietar fermă de porci.

Datele arată, oficial, ieftiniri cu 15% în acest an faţă de cel trecut. De la poarta fermelor comerciale, carnea pleacă cu 4,5 până la 7 lei kilogramul în viu, şi cu 7,5 lei în medie, carcasa. Micii crescători vând mai scump, pentru că, spun ei, cresc porcii natural. 13 până la 17 lei costă în viu şi până la 23 de lei carcasa.

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"20 de lei este kilogramul. Am vândut în jur de 50 de porci. De weekendul viitor încep tăierile în masă", mai spune Mădălin Nica, proprietar fermă de porci.

Cât a ajuns să coste porcul pentru Crăciun

De la fermă, până la raft, însă, ieftinirile nu se mai simt...

"Mă aştept ca preţul pentru carnea românească să fie mare la raft şi mă aştept să vedem foarte multe oferte bombastice cu carne din import", a declarat Adrian Balaban, președinte al Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România.

În piaţa Obor, de exemplu, deocamdată, antricotul de porc costă 22 de lei kilogramul, cotletul dezosat - 26 de lei, ceafa 32 de lei iar slănina - 20 de lei kilogramul. Cei care se tem de scumpiri mai târziu sau nu vor să cheltuiască sume mari fix în preajma sărbătorilor, cumpără treptat.

Producătorii spun că scumpirile se văd și în cantitățile pe care le cumpără oamenii. Dacă în alți ani luau un porc întreg pentru masa de Crăciun, acum cumpără doar câteva bucăți, atat cât își permit.

"Luăm carne cumpărată așa, tăiată. Nu, e prea mult și nu s-ar justifica să dăm banii pe un porc întreg. Mari, bineînțeles că toate sunt mari. Adică bătaia de joc", spune un cumpărător.

Studiile arată că aproape trei sferturi dintre români preferă carnea de porc autohtonă. Totuşi, importurile din supermarketuri, mai ieftine, îi fac concurenţă.

Estimările arată că, pentru Crăciun, anul acesta o familie va cheltui între 1.500 şi 3.000 de lei.