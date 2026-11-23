Luni, Curtea de Apel București a respins ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT, astfel că fostul candidat la președinție Călin Georgescu iese din arestul preventiv și va fi plasat în arest la domiciliu. Hotărârea instanței este definitivă. La ieşirea din Arestul Central, Georgescu a declarat că "îi iartă pe toţi" şi că este nevinovat.

"Mulțumesc familiei mele, soției a cărei demnitate a făcut înconjurul lumii, mulțumesc avocaților, românilor, m-am hrănit cu pâinea lacrimilor voastre, mulțumesc unor jurnaliști puțini care m-au sprijinit, mulțumesc dușmanilor, Iudelor care m-au trădat la prima cântare a cocoșului. Îi iert pe toți, rămân în mâna dreptății lui Dumnezeu. Evident că sunt nevinovat, sunt prigonit" a spus Călin Georgescu.

"Eu sunt nevinovat al nu știu câtelea dosar fabricat politic", a afirmat Georgescu, adăugând că sprijinul oamenilor i-a oferit putere în această perioadă.

"Fără vânt spicul de grâu nu e rezistent, România va renaște când va fi condusă în legile lui Dumnezeu, când vom avea un conducător care va vrea să slujească, nu să fie slujit. Să rămânem în credință, poporul trebuie iubit să fie schimbat, nu se pot culege struguri dintre spini. M-am ridicat pentru suspinul nedreptățiților și săracilor, poporul român să fie demn, să nu se clatine, așa cum a fost în toată istoria, poporul român va fi biruitor", a declarat jurnaliştilor Călin Georgescu.

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Decizia Curţii de apel este definitivă

Decizia Curții de Apel București vine după ce procurorii DIICOT au contestat hotărârea Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care fusese admisă solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

"Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT.(...) Definitivă", este minuta Curții de Apel.

Curtea de Apel București a amânat pronunțarea de vineri până luni.

În ce dosar este vizat Georgescu

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase. Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.