Nvidia l-a numit din nou pe Jensen Huang în funcția de director general al companiei după ce Donald Trump a cerut gigantului american să-i ofere o "a doua şansă". În urma veştii, acțiunile Nvidia au explodat.Țara are nevoie de Jensen la conducerea Nvidia pentru a asigura nu doar succesul și prosperitatea companiei, ci și a economiei americane, a reacţionat imediat preşedintele SUA.

Jensen Huang, repus în funcția de CEO

Jensen Huang a fost reinstalat în funcția de director general al Nvidia, lider în domeniul semiconductorilor pentru inteligența artificială. Compania a anunțat luni că decizia intră în vigoare imediat, potrivit Reuters.

Votul a fost unanim, deşi în urmă cu câteva zile consiliul de administraţie al companiei anunţa că "nu ia în considerare repunerea sa în funcţia de director general".

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Acțiunile Nvidia cresc vertiginos

Acțiunile Nvidia au crescut spectaculos după anunț. La deschiderea bursei preţul urcase cu peste 30%, până la 168,56 dolari pe acțiune, față de 125,53 dolari la închiderea ședinței de vineri.

De altfel, principalii indici bursieri de pe Wall Street au deschis şedinţa cu creşteri semnificative în sectorul inteligenei artificiale. Indicele Dow Jones a deschis şedinţa de tranzacţionare cu o creştere de 1.092,6 puncte, 2,27%, ajungând la 49.239,91.

Şi indicele S&P 500 a deschis cu o creştere de 317 puncte, sau 4,59%, până la 7.227,41, în timp ce indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1.652,0 puncte, 7,30%, ajungând la valoarea de 24.269,746.

Creşterile vin după o săptămână turbulentă în domeniu, din cauza îngrijorărilor legate de o bulă a AI-ului, de angajamentele financiare uriaşe şi de sustenabilitatea cererii.

Presiunile s-au intensificat după plecarea lui Huang şi de teamă că investiţiile în AI ar putea încetini după alegerile pentru Congres.

De ce este acuzat Jensen Huang

Amintim că Huang a demisionat în urmă cu 11 zile. A fost acuzat că a avut cel puțin trei relații extraconjugale, dintre care una cu Alice Huang, o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei și cu alte două femei subordonate.

Vestea vine chiar în ziua în care The New York Times a publicat informații potrivit cărora serviciile americane ar fi monitorizat timp de peste un an contactele dintre Alice Huang și un oficial al principalei agenții de spionaj din China.

Autoritățile americane suspectează că relația ar fi făcut parte dintr-o operațiune a serviciilor chineze pentru ca Beijingul să obțină acces la cipurile avansate pentru inteligența artificială.

Trump a intervenit pentru Huang

Donald Trump, care i-a luat apărarea în repetate rânduri, a intervenit public pentru revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia.

"Mi-ar plăcea foarte mult să-l văd revenind. Este una dintre cele mai strălucite minți din lume (...) Mi-ar plăcea foarte mult ca Jensen să aibă o a doua șansă. Suntem o țară care oferă a doua șansă și mi-ar plăcea să-l revăd", a transmis Trump.

Scandalul Huang a provocat agitație și în cadrul administrației SUA. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a criticat Departamentul Comerțului, condus de Howard Lutnick, pentru că nu a intervenit pentru a bloca exporturile de cipuri Nvidia către Megaspeed, compania cu sediul în Singapore, condusă de Alice Huang.

Washingtonul restricționează exporturile de cipuri avansate pentru a împiedica Beijingul să ajungă din urmă Statele Unite în cursa pentru inteligența artificială, o chestiune considerată de securitate națională.

Reacţia lui Trump după anunţ: Țara are nevoie de el

"Consiliul de administrație al Nvidia a luat decizia corectă de a-l readuce pe Jensen Huang în funcția de director general. Țara are nevoie de Jensen la conducerea Nvidia pentru a asigura nu doar succesul și prosperitatea companiei, ci și a economiei americane.

Guvernul Statelor Unite nu are niciun motiv să creadă că revenirea lui Jensen la Nvidia reprezintă vreun risc pentru securitatea națională. Procurorul general al Statelor Unite a confirmat că guvernul american nu deține dovezi că acesta ar fi comis vreo faptă ilegală.

La nivel personal, am ajuns să îl cunosc pe Jensen și pot spune că este un mare patriot și o adevărată comoară națională.

Separat, Nvidia ar trebui să continue investigația internă amănunțită privind respectarea restricțiilor americane de export, pentru a se asigura că își îndeplinește obligațiile legale și datoria patriotică de a proteja securitatea națională a Statelor Unite.

Felicitări lui Jensen, consiliului de administrație al NVIDIA, poporului american și, de fapt, întregii lumi", a transmis Trump într-o postare pe reţeaua sa Truth Social.