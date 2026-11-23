Mai sunt câteva zile până la Marea Unire, iar politicienii noştri se ceartă pe uniri... mai mici şi mai multe. Marea comasare, mai exact. Principalele vizate sunt localităţile care au mai puţin de 1.500 de locuitori. La început, adică până în martie, se face unire voluntară, iar apoi lucrurile se complică. Tocmai de aceea, politicienii încearcă să-i convingă pe primari cu vorba bună şi pleacă în turneu prin ţară. În urmă cu puţin timp a apărut o nouă... idee. Un referendum naţional pentru comasare.

Social-democrații se gândesc acum la organizarea unui referendum național pentru reforma teritorială. Este o idee pe care a enunțat-o astăzi liderul PSD, Dragoș Benea, cel care este și responsabilul din partea PSD cu reforma administrativ-teritorială.

El spunea că în primăvara anului viitor românii ar putea fi chemați la urne într-un referendum național. E vorba despre un referendum consultativ în care se spună clar dacă sunt sau nu de acord cu formula propusă de PSD în ceea ce privește comasarea județelor, comasarea orașelor și comunelor din România. Ar fi un referendum consultativ care ar putea fi organizat, spunea Dragoș Benea, undeva în luna martie sau mai târziu în primăvara anului viitor, înainte ca Guvernul Luca Niculescu să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului pentru reforma administrației teritoriale, așa cum și-ar dori liderii PSD.

Variante de comasare

Însă, avem în acest moment două proiecte. Pe de-o parte, proiectul care vizează localitățile mici, comunele de până la 1.500 de locuitori, este Ordonanța de Urgență, care a fost deja pusă în transparență de Guvernul României. Iar Ministerul Dezvoltării a anunțat că în acest caz vor fi facilități pentru comunele mici care aleg să se comaseze. În primul rând, cetățenii din aceste comune ar avea taxe și impozite reduse la jumătate pentru case și terenuri, timp de 5 ani. Iar Guvernul promite și investiții de până la 4 milioane de lei în comunele care aleg să se comaseze.

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De cealaltă parte, avem proiectul mare, proiectul amplu, care prevede comasarea județelor, care prevede comasarea orașelor mari sau a comunelor din zonele metropolitane. Aici însă avem probleme mai mari cu acest proiect, am putea spune. Asta pentru că liderii PSD nu au prezentat până astăzi un impact bugetar pentru această reformă.

A fost întrebat atât Sorin Grindeanu, cât și Dragoș Benea despre acest impact bugetar. Spuneau că nu au deocamdată un calcul. Deci, practic, PSD nu știe câți bani vom economisi în cazul în care se va aplica această reformă și nu există niciun studiu de impact în privința angajațiilor. Câți angajați din administrația locală, din primării și din consilii județe ar urma să-și piardă locurile de muncă în urma acestor comasări. Nu există clar nici formula câte județe am putea avea în urma acestei reforme. Au fost mai multe variante. Știm foarte bine acel model, după Curțile de Apel, să avem 15 județe în România. Apoi varianta prezentată de Olguța Vasilescu să fie doar 8 județe sau o variantă propusă de primarul Clujului, Emil Boc, cel care spunea că am putea avea 8 județe plus 2, caz în care Harghita și Covasna ar scăpa, dacă putem spune așa, de această comasare.

Altfel, sursul Observator spun că mulți dintre primarii și liderii județene ai PSD încearcă să pună frână acestei reforme, atâta timp cât alegerile locale din anul 2028 ar trebui organizate teoretic după noua harta țării. Dacă aceasta va exista în urma acestei reforme, ori mulți dintre aleșii social-democrat se tem că-și ar putea pierde puterea în teritoriu. Motiv pentru care Sorin Grindeanu a și anunțat că va începe de mâine un turneu prin țară și va încerca să poarte discuții cu primarii și liderii județeni din fiecare județ pentru a le prezenta, spune el, beneficiile acestei comasări pe care o propune acum PSD.