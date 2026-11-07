Domeniile, lovite de un "tsunami" al concedierilor. Companiile vor să înlocuiască milioane de angajaţi cu AI

Aproape 11 milioane de angajaţi din SUA ar putea fi nevoiţi să-şi schimbe joburile în următorii 10 ani, pe măsură ce AI va transforma piaţa muncii, scrie CNBC .

Potrivit estimărilor, dezvoltarea noilor tehnologii ar putea crea 40 de milioane de noi locuri de muncă în economia americană, însă companiile se vor baza tot mai mult pe inteligenţa artificială să automatizeze taskuri, ceea ce va duce inevitabil la un val de concedieri. Cererea pentru actualele meserii s-ar putea reduce cu 21% până în 2035, echivalentul a 36 de milioane de locuri de muncă.

Potrivit raportului, aproximativ 25 de milioane de oameni vor putea rămâne în domeniul în care lucrează acum, chiar dacă atribuțiile lor se vor schimba. Alți 11 milioane vor fi nevoiți să se reorienteze profesional. "Vestea bună este că vor apărea mai multe locuri de muncă decât vor dispărea", spune Tanguy Catlin, director în cadrul McKinsey Global Institute.

10 domenii în care automatizarea va avea cel mai mare impact

Cele mai afectate vor fi joburile de birou și cele administrative, unde automatizarea ar putea prelua sau schimba 81% din activități. În acest domeniu lucrează aproximativ 18 milioane de americani, iar cererea de personal s-ar putea reduce cu 38%. Urmează agricultura, pescuitul și silvicultura, unde nevoia de angajați ar putea scădea cu 43%.

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Nici angajații din tehnologie și analiza de date nu vor fi feriți de schimbări. Aici, 70% din activități ar putea fi influențate de automatizare, iar cererea de personal s-ar putea reduce cu 22%. În industrie și producție, unde lucrează 8,5 milioane de oameni, tehnologia ar putea afecta 68% ar putea reduce necesarul de angajați cu 25%. În comerț și vânzări, impactul ar putea ajunge la 67% din activități, iar numărul posturilor necesare s-ar putea reduce cu 27%.

Pe listă se mai află domeniul afacerilor și finanțelor, cu o posibilă reducere de 18% a cererii de personal, dar și restaurantele și serviciile alimentare, unde automatizarea ar putea influența 60% din activități.

Schimbările vor ajunge și în artă, presă și divertisment, unde 58% din orele de muncă ar putea fi afectate, transport și logistică, cu 55%, dar și în instalaţii și reparații, unde procentul este de 54%.

Meseriile care se vor transforma

Faptul că inteligența artificială poate prelua o parte importantă din activitatea unui angajat nu înseamnă automat că acel om își va pierde locul de muncă. În unele domenii, meseriile vor fi mai degrabă transformate decât înlocuite de tehnologie, explică Tanguy Catlin.

Un exemplu este avocatura. AI-ul ar putea prelua sau schimba modul în care sunt făcute 47% dintre activitățile din acest domeniu, însă reducerea cererii de angajați ar fi de numai 18%. Avocații petreceau în trecut mult timp căutând informații și documentându-se. Acum, inteligența artificială poate face mare parte din această muncă.