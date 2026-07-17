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Cutremur de 7,3 în Mexic. A fost emisă alertă de tsunami

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.07.2026, 21:09 | Modificat la 17.07.2026, 21:13

Un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit lângă coasta statului Chiapas, în Mexic. Autoritățile au emis alertă de tsunami pentru o rază de 300 km.

A fost declanșată o alertă de tsunami în Mexic, după un cutremur puternic în largul coastei statului Chiapas. Magnitudinea seismului a fost de 7,3, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite.

Seismul a lovit lângă Puerto Madero, un port important din Pacific, aproape de granița cu Guatemala.

Magnitudinea inițială, de 7,4, a fost revizuită ulterior la 7,3. Cutremurul s-a produs la o adâncime de doar 10 kilometri. Seismele de mică adâncime provoacă, în general, scuturări mai intense.

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USGS avertizează că sunt posibile valuri de tsunami periculoase, pe o rază de până la 300 de kilometri de epicentru.Cutremurul a fost resimțit puternic în Guatemala, unde locuitorii au ieșit în stradă din case. O clădire guvernamentală a fost evacuată în Guatemala City.

Seismul s-a simțit și în El Salvador. Mai multe replici au lovit deja regiunea, cu magnitudini între 4,5 și 6,1.

Guvernatorul statului mexican Oaxaca a declarat că seismul a fost resimțit cu intensitate moderată în capitala statului. Potrivit acestuia, nu au fost raportate imediat pagube grave. Până acum, nu există informații despre victime sau daune majore.

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Redactia Observator
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