Cutremur de 7,3 în Mexic. A fost emisă alertă de tsunami
Un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit lângă coasta statului Chiapas, în Mexic. Autoritățile au emis alertă de tsunami pentru o rază de 300 km.
A fost declanșată o alertă de tsunami în Mexic, după un cutremur puternic în largul coastei statului Chiapas. Magnitudinea seismului a fost de 7,3, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite.
Seismul a lovit lângă Puerto Madero, un port important din Pacific, aproape de granița cu Guatemala.
Magnitudinea inițială, de 7,4, a fost revizuită ulterior la 7,3. Cutremurul s-a produs la o adâncime de doar 10 kilometri. Seismele de mică adâncime provoacă, în general, scuturări mai intense.
USGS avertizează că sunt posibile valuri de tsunami periculoase, pe o rază de până la 300 de kilometri de epicentru.Cutremurul a fost resimțit puternic în Guatemala, unde locuitorii au ieșit în stradă din case. O clădire guvernamentală a fost evacuată în Guatemala City.
Seismul s-a simțit și în El Salvador. Mai multe replici au lovit deja regiunea, cu magnitudini între 4,5 și 6,1.
Guvernatorul statului mexican Oaxaca a declarat că seismul a fost resimțit cu intensitate moderată în capitala statului. Potrivit acestuia, nu au fost raportate imediat pagube grave. Până acum, nu există informații despre victime sau daune majore.
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