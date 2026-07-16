Panică pe piața imobiliară, unde mii de români sunt la un pas de a pierde zeci de mii de euro din cauza unui atac cibernetic la Cadastru. Sistemul informatic e-Terra nu funcţionează de patru zile, iar momentul e unul critic. Mai sunt doar câteva zile în care se pot cumpăra locuinţe cu TVA redus.

Oamenii se tem de costurile suplimentarecare vin odată cu întârzierile. Pentru cei care nu reușesc să semneze contractele pentru o locuinta până la finalul lunii, diferența de TVA poate însemna mii sau chiar zeci de mii de euro în plus. În aceste zile, cumpărătorii se grăbesc să îşi închdă tranzacţiile cu TVA-ul redus, de 9%, care mai e valabil doar până la sfârşitul lunii. Altfel, de la 1 august, aceştia vor plăti TVA de 21%, adică şi 15.000 de euro în plus pentru o singură locuinţă.

Cel mai devreme sistemul s-ar putea debloca la începutul săptămânii viitoare

Si nu e tot. "Dacă acestă situaţie nu se deblocheză şi oamenii nu mai pot cumpăra pentru că trebuie să plătească un TVA mai mare, există acest risc. Aşa cum ştim, în toate antecontractele, dacă cumpărătorul nu mai poate sau se răzgândeşte, acesta poate să piardă avansul plătit iniţial", a declarat Bogdan Ivan, Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari. Nici notarii nu pot face mare lucru cât timp aplicațiile de cadastru rămân indisponibile. Fără documentele generate de sistem, autentificarea actelor nu este posibilă.

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"Şi eu am avut vineri programate două vânzări. Am zis ok, dacă săptămâna asta aplicaţia e-Terra a cărţii funciare nu funcţionează, i-am reprogramat pentru luni", a declarat George Bivolaru, notar. "Vorbim de mii de tranzacţii, chiar zeci de mii de tranzacţii. Să nu uităm faptul că inclusiv termenul iniţial, acela de un an era un termen foarte scurt", a declarat Bogdan Ivan, Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari. Problemele se văd și la ghișeele de cadastru din țară. Tonomatul electronic pentru bonuri de ordine sau alte informații a fost scos din funcțiune. Dacă sistemul tot nu merge, măcar să nu consume curent electric degeaba

Cel mai devreme sistemul s-ar putea debloca la începutul săptămânii viitoare. "Noi încercăm să rezolvăm situaţia până luni dimineaţă ca să putem pune aplicaţia să fie funcţională. Într-adevăr, este o întârziere de 4 zile", a declarat Lucian Blaga, preşedintele ANPCI. Fără un Guvern plin, măsura care reduce TVA-ul la 9% nu poate fi prelungită. Singura soluţie ar fi o sesiune excepţională a Parlamentului.