Motocicliștii se tem că vor rămâne pe dinafară la ediția din acest an a programului Rabla. Suma alocată lor reprezintă doar 5% din buget și ar putea acoperi cel mult 1.500 de ecotichete. Importatorii estimează că banii se vor epuiza în doar cateva minute si acuză ministerul ca nu încurajează mobilitatea pe două roți.

15 milioane de lei s-au alocat în acest an pentru motociclete şi scutere prin programul Rabla. Banii ajung doar pentru 1.500 de ecotichete. Mulţi şi-au rezervat deja vehiculul dorit si speră ca, în momentul în care programul se deschide, să fie printre norocoşii care prind finanţarea. "E o ocazie bună de a schimba actualul scuter cu unul nou. În momentul de față, cel nou va fi undeva la jumătate de preț, adică e o ocazie pe care n-aș vrea să o ratez. Sper să am șanse să prind loc și eu o să fie nebunie. Să sperăm că nu se blochează site-ul", spune Alexandru.

Anul acesta, dealerii estimează că fondurile s-ar putea epuiza în cel mult cinci minute

George vrea să cumpere mai multe scutere prin programul Rabla, pentru ca angajaţii lui să ajungă mai repede la interventii şi să reducă costurile firmei. "Vrem să ne mutăm pe mobilitate urbană. Am vrea tehnicienii să se miște mult mai repede. Timpul de intervenție este mult mai scurt în primul și în primul rând, doi la mână consumul este mult mai mic", spune George. În aceeași sesiune, o persoană poate solicita cel mult două ecotichete. Este pentru prima dată când programul Rabla are un buget dedicat exclusiv motocicletelor şi scuterelor. Până acum, fondurile erau la comun. Anul trecut, vehiculele pe două roţi au consumat aproape o treime din bugetul total. "În 15 minute deja nu au mai fost tichete. Pentru unii a fost dezamăgitor. S-au conformat situatiei si tot si-au cumpărat, fără a beneficia de reducerea aceea a ecotichetului rabla", a declarat Mădălin Soare, agent de vânzări.

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Anul acesta, dealerii estimează că fondurile s-ar putea epuiza în cel mult cinci minute. Nemulţumirile nu se opresc însă aici. O altă regulă prevede că ecotichetul nu poate acoperi mai mult de jumătate din valoarea vehiculului. Măsura îi afectează în special pe cei care vor să cumpere scutere. Multe dintre ele costă între 15.000 și 17.000 de lei, astfel că voucherul de 10.000 de lei nu poate fi folosit integral. "Nu vedem de ce ministerul a luat decizia de a pune această limitare și a favoriza mașinile în detrimentul scuterelor. Ştim ce înseămnă poluarea în oraș, ce înseambnă aglomerația urbană", a declarat Răzvan Pavel, preşedinte asociaţie motociclete. Reprezentanţii industriei cer Ministerului Mediului să suplimenteze bugetul destinat motocicletelor şi scuterelor.

Nemulțumirile apar într-un moment în care interesul pentru motociclete crește. Doar în primele şase luni au fost înmatriculate aproape 13.000 de motociclete şi scutere. Ele sunt văzute ca soluţie la două mari probleme: scumpirea carburanţilor şi aglomeraţia din marile oraşe. Înscrierile la Rabla încep pe 20 iulie, la ora 10:00.