La vremuri noi, obiceiuri noi! Aproape nimeni nu se mai grăbeşte să îşi cumpere un apartament din cauza dobânzilor ridicate și a incertitudinii economice. În loc de două, trei vizionări, clienţii văd acum, în medie, 20 de locuinţe până să semneze contractul. Analizează cât mai multe oferte, negociază fără grabă, calculează atent bugetul şi ratele.

Cristian caută de un de zile apartamentul care i se potriveşte la Cluj-Napoca, oraşul cu cele mai scumpe locuinţe din ţară. Este dispus să cheltuie în jur de 150.000 de euro şi nu se grăbeşte.

"E al 7-lea sau al 8-lea apartament pe care îl văd. Am văzut destul de multe, banii nu sunt puțini pe care îi dau și vreau să mă asigur că e o decizie bună și să nu regret după că puteam să iau altceva dacă mai aveam răbdare o lună", spune Cristian Mureşan, client.

Pentru că nimeni nu se mai grăbeşte să cumpere, timpul mediu de cumpărare pentru un apartament a crescut de la o lună la aproape un an. În primele şase luni, vânzările au scăzut cu 9% la nivel naţinonal, cel mai mult la Cluj Napoca şi Iaşi.

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"Piața a devenit o piață a cumpărătorului. Cumpărătorul este mai abil și mai agil și ajunge să negocieze mai mult față de prețul de listare, de exemplu, în Cluj-Napoca, putem să avem negocieri de preț între 5 și 10%", spune Sorin Sucala, broker imobiliar

În timp ce cumpărătorii încearcă să tragă preţurile în jos, proprietarii îşi urmăresc propriul plan. Prețurile nu au scăzut deloc, ci au continuat să crească cu aproximativ 4% față de anul trecut. În zona cartierelor clasice un apartament în bloc vechi se vinde în medie cu 3000-3200 de euro/mp, în timp ce mai la periferie, dar în bloc nou prețul începe de la 2.600 euro/mp, însă în stadiu de semifinisat.

Cele mai căutate apartamente rămân cele cu două camere, indiferent dacă este vorba despre bloc nou sau vechi.

"Tendința la momentul actual este să găsim un ansamblu rezidențial care are absolut tot integrat, un mini-orășel într-un oraș mai mare, creșă, grădiniță, spații comerciale, sală de fitness, adică toate facilitățile pe care le ai în centrul orașului să le ai și într-un complex rezidențial nou", spune Alex Sămârtean, agent imobiliar.

La nivel naţional, şase din 10 apartamente sunt cumpărate prin credit. De aceea, cu gândul la inflaţia în creştere şi dobânzile mari, clienţii nu se grăbesc să cumpere fără să studieze cât mai multe oferte.