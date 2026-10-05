Euro, în scădere ușoară, luni, la cursul BNR. Moneda este cotată la 5,3306 lei

Euro a scăzut ușor luni, fiind cotat la 5,3306 lei, în scădere cu 0,0141 lei, respectiv 0,2638%, față de valoarea precedentă.

Moneda europeană s-a apreciat, practic, vineri, cu 6,7 bani într-o singură zi. Luni, moneda europeană a scăzut cu 0,0141 lei, respectiv 0,2638%, față de valoarea record de vineri.

Deși euro a scăzut, celelalte principale valute au înregistrat creșteri față de leu. Dolarul american a urcat la 4,7569 lei, de la 4,7519 lei în ședința precedentă, în creștere cu 0,0050 lei.

Francul elvețian a ajuns la 5,7358 lei, față de 5,7347 lei vineri, în timp ce lira sterlină a crescut la 6,2894 lei, de la 6,2764 lei.

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Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4485 lei, în scădere față de 1,4526 lei în ședința precedentă.

Gramul de aur a fost cotat la 635,9834 lei, în scădere față de cotația precedentă cu 3,2176 lei, respectic -0.5034% față de cursul anunțat în 2 octombrie.