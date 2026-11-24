Piața automobilelor electrice devine tot mai competitivă, iar producătorii vin cu modele care încearcă să îmbine autonomia, tehnologia, confortul și un preț cât mai atractiv. Unul dintre modelele care atrag atenția în această categorie este noul GAC AION UT, un hatchback electric cu cinci uși, conceput pentru stilul de viață urban, dar pregătit și pentru călătorii în afara orașului.

Cu un design dezvoltat în studioul GAC din Milano, un interior spațios, dotări tehnologice moderne și o baterie de 60 kWh, AION UT își propune să ofere o alternativă interesantă pentru cei care își doresc să treacă la mobilitatea electrică fără să renunțe la confort și performanță.

Design modern, cu influențe europene

Primul lucru care atrage atenția la GAC AION UT este designul exterior. Modelul are o identitate vizuală distinctă, cu forme fluide, proporții echilibrate și elemente stilistice care îi oferă o personalitate aparte.

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Dezvoltat în Milano, AION UT combină caracterul practic al unui hatchback compact cu o estetică modernă. Partea frontală este dominată de faruri expresive, inspirate de designul digital și de universul anime, în timp ce partea din spate integrează stopuri cu semnătură luminoasă de tip pixel.

Silueta este completată de plafonul cu aspect flotant, jantele din aliaj de 17 inch și o gamă variată de culori pentru caroserie.

Cu o lungime de 4,27 metri și un ampatament de 2.750 mm, GAC AION UT reușește să păstreze dimensiuni potrivite pentru oraș, oferind în același timp un spațiu interior generos.

Motorizare electrică și performanțe dinamice

GAC AION UT este echipat cu un sistem de propulsie complet electric, care dezvoltă o putere maximă de 150 kW, echivalentul a aproximativ 204 CP.

Motorul electric transmite puterea către roțile din față, iar accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în doar 7,3 secunde. Aceste valori îi oferă modelului suficientă energie pentru deplasările urbane, dar și pentru depășiri și călătorii pe drumurile naționale.

Bateria are o capacitate de 60 kWh, iar sistemul de încărcare rapidă DC permite trecerea de la 30% la 80% în aproximativ 24 de minute, în condiții corespunzătoare, la o putere maximă de încărcare de 87 kW.

Un alt avantaj este reprezentat de funcția V2L (Vehicle-to-Load), disponibilă standard, care permite utilizarea energiei din bateria mașinii pentru alimentarea unor dispozitive electrice externe, la o putere de până la 3,3 kW. Astfel, automobilul poate deveni o sursă mobilă de energie în excursii sau în alte situații în care este nevoie de alimentarea unor echipamente.

Interior spațios și tehnologie de ultimă generație

La interior, GAC AION UT pune accent pe confort, ergonomie și digitalizare. Habitaclul are un aspect modern, cu materiale plăcute la atingere și o arhitectură minimalistă, în care comenzile și funcțiile principale sunt ușor de accesat.

Unul dintre punctele forte este reprezentat de sistemul digital format din două ecrane:

Display central multimedia de 14,6 inch;

Instrumentar de bord digital de 8,88 inch.

Sistemul multimedia este susținut de procesorul Qualcomm SA8155 din platforma Snapdragon Cockpit, conceput pentru o utilizare rapidă și fluidă.

Conectivitatea este asigurată și prin Apple CarPlay și Android Auto wireless, astfel încât șoferii își pot utiliza aplicațiile preferate, navigația și serviciile multimedia fără a conecta telefonul prin cablu.

Pentru un plus de confort, automobilul dispune de acces și pornire inteligente Keyless Go, precum și de aplicația GAC, prin intermediul căreia pot fi accesate de la distanță anumite funcții ale mașinii, precum localizarea, blocarea și pregătirea climatizării.

Confort pentru pasageri și versatilitate în utilizarea zilnică

Deși are dimensiuni exterioare compacte, GAC AION UT pune accent pe spațiul interior. Ampatamentul de 2.750 mm contribuie la asigurarea unui habitaclu generos, iar configurația scaunelor permite adaptarea interiorului în funcție de necesități.

Portbagajul are o capacitate de 321 de litri, iar organizarea inteligentă include până la 24 de spații de depozitare.

Scaunele din față beneficiază de reglaje electrice, iar bancheta spate reglabilă și scaunele față rabatabile sporesc versatilitatea automobilului.

Un alt element important este sistemul de climatizare automată cu pompă de căldură, conceput pentru a asigura un confort termic eficient atât în sezonul cald, cât și în cel rece.

În versiunea Luxury, experiența la interior este completată de plafonul panoramic din sticlă, cu parasolar electric, care permite pătrunderea luminii naturale și amplifică senzația de spațiu.

Siguranță și sisteme inteligente de asistență

GAC AION UT integrează o serie de tehnologii dedicate protecției pasagerilor și prevenirii accidentelor.

Structura caroseriei utilizează în proporție de 71% oțel de înaltă rezistență, iar automobilul este echipat cu șapte airbaguri.

Pachetul de sisteme ADAS de nivel 2 include funcții moderne de asistență, printre care:

Frânare automată de urgență;

Asistență la menținerea benzii de rulare;

Detectarea unghiului mort;

Monitorizarea mediului înconjurător prin intermediul senzorilor.

Sistemul de frânare Bosch One-Box contribuie la controlul eficient al automobilului, iar tehnologia de gestionare termică a bateriei este concepută pentru a spori siguranța sistemului electric.

GAC AION UT Premium și Luxury – ce oferă fiecare versiune?

Pe piața din România, modelul este disponibil în două niveluri principale de echipare: Premium și Luxury.

Ambele versiuni beneficiază de motorizarea electrică de 150 kW, bateria de 60 kWh și accelerația de la 0 la 100 km/h în 7,3 secunde.

Versiunea Premium reprezintă o opțiune atractivă pentru cei care caută un automobil electric modern, cu dotări tehnologice și un nivel bun de confort.

Versiunea Luxury adaugă elemente precum plafonul panoramic, oferind o experiență mai rafinată și un plus de luminozitate în habitaclu.

Preț GAC AION UT în România

Unul dintre argumentele importante ale modelului este poziționarea sa în segmentul automobilelor electrice compacte.

Conform listei de prețuri publicate de GAC România, valorile de pornire sunt:

GAC AION UT Premium: de la 26.990 euro cu TVA, cu un preț promoțional de la 25.990 euro;

de la 26.990 euro cu TVA, cu un preț promoțional de la 25.990 euro; GAC AION UT Luxury: de la 28.490 euro cu TVA, cu un preț promoțional de la 27.490 euro.

Oferta promoțională pentru anul 2026 include un discount de 1.000 de euro, în limita stocului disponibil. Prețul final poate varia în funcție de culoarea aleasă și de configurația automobilului.

Pentru o ofertă exactă, este recomandată verificarea prețului la un dealer autorizat GAC din România.

Garanție pentru un plus de încredere

Un alt argument important în alegerea modelului AION UT este garanția oferită de producător.

Automobilul beneficiază de:

8 ani sau 160.000 km garanție pentru vehicul;

8 ani sau 200.000 km garanție pentru baterie.

Aceste condiții oferă un plus de predictibilitate pentru cei care analizează achiziția unui automobil electric și își doresc să îl utilizeze pe termen lung.

Concluzie: GAC AION UT, o alternativă modernă în segmentul electric

GAC AION UT este un automobil care încearcă să răspundă cerințelor actuale ale șoferilor: design atractiv, performanțe dinamice, tehnologie modernă, spațiu interior bine organizat și costuri de utilizare specifice mobilității electrice.

Cu o baterie de 60 kWh, 204 CP, accelerație de 7,3 secunde până la 100 km/h și un interior echipat cu două ecrane digitale, modelul vine cu o ofertă interesantă pentru cei care caută un hatchback electric modern.

În plus, cele două niveluri de echipare și prețurile promoționale disponibile în România îl transformă într-un model care merită luat în calcul de cei interesați de trecerea la mobilitatea electrică.

GAC AION UT nu este doar o mașină electrică pentru oraș, ci o propunere care combină funcționalitatea unui hatchback cu tehnologia și confortul unui automobil modern.