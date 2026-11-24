România are nevoie de o strategie naţională de competitivitate pentru perioada 2027-2035, pentru a evita stagnarea sau regresul economic, arată Raportul"Assessing Romania's Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook", realizat de Institutul Jacques Delors şi HorizonX, sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta.

Conform unui comunicat de presă al organizatorilor conferinţei în care a fost prezentat documentul, raportul, realizat la iniţiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), propune formarea unei coaliţii naţionale pentru reformă şi inovare, care să susţină transformarea economiei româneşti dincolo de ciclurile electorale

România are nevoie de o strategie naţională

Acesta subliniază că România are nevoie de o strategie naţională integrată de competitivitate pentru perioada 2027-2035, susţinută de un consens politic şi instituţional pe termen lung, care să promoveze "un nou model de dezvoltare bazat pe inovare" şi să evite scenariile de stagnare sau regres economic. Strategia ar trebui să schimbe modelul de dezvoltare economică a României, prin creşterea productivităţii, investiţii în inovare, consolidarea instituţiilor şi a statului de drept, precum şi valorificarea resurselor umane şi economice, şi să fie susţinută de o coaliţie naţională pentru reformă şi dezvoltare.

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"Dacă implementarea politicilor recomandate în Raport începe încă din 2027, România ar putea deveni până în 2035 un hub regional pentru energie, inovare şi activităţi economice cu valoare adăugată ridicată, precum şi un jucător care influenţează piaţa europeană", se menţionează în comunicat.

Prezentarea Raportului a avut loc în cadrul unui eveniment găzduit de Banca Naţională a României, la care au participat, printre alte personalităţi, prim-ministrul Luca Niculescu, fostul premier Enrico Letta, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi preşedintele DDD Foundation, Dan Stratan, CEO RCI Holding.

Premierul Luca Niculescu a anunţat în discursul său că lucrează la formarea unei echipe de economişti din diferite instituţii, care să pregătească o strategie de competitivitate a României, iar aceasta va folosi ca punct de plecare Raportul elaborat de echipa condusă de Enrico Letta.

"România poate să asume un rol de leadership în Uniunea Europeană. Europa are nevoie ca România să asume acest rol. (...) Dar România are nevoie să-şi schimbe modelul de competitivitate, înainte de a fi prea târziu", a declarat Enrico Letta, în intervenţia sa.

România se află "la răscruce"

Pentru implementarea strategiei 2027-2035, autorii propun constituirea unei coaliţii pentru reformă şi inovare, care să reunească reprezentanţi ai partidelor politice, instituţiilor publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile. Obiectivul este construirea unui angajament naţional pentru competitivitate, care să depăşească ciclurile electorale şi să asigure continuitatea reformelor.

Strategia ar urma să stabilească priorităţi clare, responsabilităţi instituţionale, etape de implementare şi indicatori măsurabili pentru 2030 şi 2035. Raportul recomandă o coordonare centrală puternică şi mecanisme de monitorizare care să permită evaluarea progreselor şi ajustarea politicilor publice.

Analiza arată că România se află "la răscruce". După un sfert de secol de convergenţă economică accelerată, modelul de creştere bazat în principal pe costuri reduse ale forţei de muncă, investiţii străine şi integrarea în lanţurile europene de producţie se apropie de limitele sale. Continuarea progresului economic necesită trecerea la un model bazat pe inovare, productivitate şi crearea unei valori adăugate mai mari în economia naţională.

Între 2000 şi 2025, PIB-ul pe locuitor al României, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, a crescut de la aproximativ 26% la 78% din media Uniunii Europene. Cu toate acestea, dezechilibrele macroeconomice, presiunile demografice, capacitatea redusă de inovare şi deficienţele instituţionale limitează perspectivele de dezvoltare pe termen lung.

Avantajele României

Conform sursei citate, România dispune de avantaje semnificative pentru următoarea etapă de dezvoltare: poziţia geografică strategică, apartenenţa la piaţa unică europeană, resursele energetice, infrastructura digitală, capacităţile industriale, competenţele din sectorul IT şi potenţialul diasporei.

Aceste atuuri pot susţine dezvoltarea unor activităţi economice cu valoare adăugată mai mare, consolidarea lanţurilor de producţie şi creşterea rolului României în economia europeană.

Valorificarea lor este însă limitată de o serie de probleme structurale: capacitatea administrativă insuficientă, dezechilibrele fiscale, nivelul redus al intermedierii financiare, costurile energiei, investiţiile insuficiente în cercetare şi dezvoltare, deficienţele sistemului educaţional, deficitul de forţă de muncă şi disparităţile regionale persistente.

Raportul arată că România trebuie să transforme avantajele existente în capacitate productivă, inovare şi prosperitate distribuită mai echilibrat la nivelul societăţii. Strategia propusă pentru perioada 2027-2035 este construită în jurul a patru pachete de reforme interconectate.

Raportul identifică şase sectoare asupra cărora România ar trebui să îşi concentreze eforturile de dezvoltare a competitivităţii: tehnologia informaţiei, industria prelucrătoare, industria de apărare, transporturile şi logistica, agricultura şi industria alimentară, respectiv turismul.

Pentru fiecare dintre acestea, documentul recomandă politici adaptate, care să valorifice avantajele competitive existente, să stimuleze investiţiile şi să consolideze integrarea în lanţurile valorice europene şi internaţionale.

Patru scenarii analizate de experţi

Raportul recomandă României o mai bună valorificare a apartenenţei la UE şi a diverselor formate internaţionale, pentru a creşte competitivitatea, precum şi implicarea activă în negocierile din diverse domenii, în cadrul planului "One Europe, One Market", al Cadrului Financiar Multianual, precum şi în alte programe europene.

În pregătirea recomandărilor de mai sus pentru o economie cu un grad ridicat de competitivitate, Raportul analizează patru scenarii posibile pentru evoluţia României până în 2035. Acestea nu reprezintă prognoze, ci perspective alternative care evidenţiază consecinţele posibile ale deciziilor economice şi politice din anii următori.

Primul scenariu, "Steady Progress, Shrinking Base", presupune continuarea creşterii economice şi a convergenţei europene, susţinute de investiţii, modernizarea industriei şi dezvoltarea infrastructurii. Progresele rămân însă inegale, pe fondul reducerii forţei de muncă, al disparităţilor regionale şi al capacităţii limitate de a genera valoare adăugată în economia naţională.

Al doilea scenariu, "The Guarded Plateau", descrie riscul unei dezvoltări economice constrânse de presiunile fiscale şi de persistenţa ameninţărilor de securitate în regiunea Mării Negre. Scenariul evidenţiază riscul ca priorităţile de securitate şi stabilitate să intre în competiţie cu nevoile cotidiene ale populaţiei, alimentând nemulţumirile sociale.

Al treilea scenariu, "Ruin After the Exit", prezintă o posibilă deteriorare severă a economiei, pe fondul crizelor fiscale, al slăbirii instituţiilor şi al instabilităţii politice, în urma unei eventuale ieşiri din Uniunea Europeană. În acest scenariu, pierderea încrederii investitorilor şi retragerea capitalului ar putea conduce la un declin economic şi social profund.

Al patrulea scenariu, "Rewired Network Nation", descrie transformarea României într-o economie mai inovatoare şi mai competitivă, prin reforme instituţionale coordonate, investiţii în cercetare şi dezvoltare, mobilizarea talentelor şi valorificarea conexiunilor internaţionale, inclusiv a diasporei.

Raportul subliniază că viitorul economic al României nu este predeterminat. Alegerea unei direcţii de transformare depinde de capacitatea de a adopta şi implementa reforme coerente, înainte ca vulnerabilităţile actuale să se accentueze.

Raportul plasează strategia naţională de competitivitate în contextul reformelor necesare la nivelul Uniunii Europene şi al Foii de parcurs "One Europe, One Market", care urmăreşte consolidarea pieţei unice europene.

Integrarea pieţelor financiare, dezvoltarea unei pieţe energetice europene funcţionale şi consolidarea cooperării în cercetare, inovare şi educaţie sunt prezentate ca oportunităţi majore pentru economia românească.

Autorii subliniază că România trebuie să-şi consolideze capacitatea de a influenţa deciziile economice europene, trecând de la rolul de beneficiar al integrării la cel de actor care contribuie activ la definirea priorităţilor Uniunii.

"România are un rol central de jucat în această transformare, trecând de la statutul de ţară care preia regulile stabilite la nivel european la cel de actor care contribuie la definirea agendei europene, promovând integrarea, dezvoltarea la scară largă şi inovarea ca principii directoare pentru întregul continent", subliniază Enrico Letta în prefaţa Raportului.

Documentul atrage atenţia că măsurile decisive pentru trecerea la un nou model de creştere, bazat pe inovare, trebuie iniţiate înainte de sfârşitul anului 2027. Implementarea strategiei integrate ar putea permite României să devină, până în 2035, un hub economic regional important în sud-estul Europei.

Analiza se bazează pe date economice comparative, peste 200 de studii şi rapoarte şi 47 de interviuri cu experţi şi reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor relevante din România şi Europa.