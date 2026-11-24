"Vai, ar fi trebuit să mă documentez mai bine", recunoaşte Barbara Markl, una dintre sutele de persoane atrase de perspectiva cumpărării unei case cu un euro în Italia. Odată ajunsă acolo, a descoperit că oferta ascundea numeroase capcane, iar prețul de achiziție era doar începutul cheltuielilor.

A cumpărat o casă cu un euro în Italia, dar a ajuns să o dea înapoi. Ce s-a întâmplat cu proprietatea - Instagram

"Credeam că aici va fi cald tot timpul anului, dar ne aflăm la o altitudine de 800 de metri. Chiar și ninge! În plus, aceste case nu sunt prea potrivite pentru vremea rece. Majoritatea nu au încălzire centrală, iar ferestrele și ușile nu se închid întotdeauna corespunzător", adaugă femeia care s-a mutat din Germania în localitatea siciliană Mussomeli în urmă cu doi ani.

La fel ca alte sute de persoane, aceasta a fost atrasă de perspectiva de a avea propriul colț de paradis însorit, pentru aproape nimic. Cu toate acestea, viața de zi cu zi într-un orășel rural, pe jumătate abandonat, departe de mare sau de un oraș mare, a pus-o pe gânduri. A început să înțeleagă de ce casa ei fusese evaluată la un euro.

Mussomeli a devenit un exemplu reprezentativ al programului italian „Case la un euro”, prin care proprietățile sunt vândute la prețuri simbolice pentru a readuce la viață comunitățile rurale.

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Potrivit fostului primar Giuseppe Catania, localitatea a vândut mai multe astfel de locuințe decât oricare alta din Italia: în total, 550 de proprietăți au fost vândute unor cumpărători din 18 țări, ceea ce a generat investiții de milioane de euro.

Rămâne însă întrebarea dacă programul a reușit să readucă la viață o comunitate aflată în declin și dacă familiile tinere, venite din toate colțurile lumii, au reușit să se integreze în comunitatea siciliană. Mussomeli se află la o oră de mers cu mașina de plajă, într-o zonă despre care oamenii de știință avertizează că este expusă riscului de secetă și deșertificare. Chiar și pentru autorul reportajului, originar din Sicilia, atracția străinilor pentru această localitate a fost multă vreme greu de înțeles.

Orașul beneficiază însă de un peisaj spectaculos, cu dealuri domoale și văi care se întind până la orizont. Castelul normand de la marginea localității, construit pe o stâncă de calcar, reprezintă una dintre atracțiile zonei, în timp ce centrul vechi este un labirint de străzi abrupte, pavate cu piatră. Peisajul este cu atât mai impresionant în timpul așa-numitei „ore de aur”, înainte de apus.

În ciuda farmecului localității, activitatea economică din centrul istoric pare destul de redusă. Într-o seară caldă de vineri, la începutul verii, autorul reportajului a găsit un local închis, un altul care se pregătea pentru o petrecere aniversară și un bar care servea „sushi sicilian” complet pustiu.

Într-o pizzerie, singurul client observat era un bărbat care își savura berea. Acesta l-a întrebat imediat, în limba engleză, dacă venise în localitate pentru a cumpăra o casă. În dimineața următoare, brutăria din zonă era aproape goală.O singură femeie mai venise să comande un tort.

Aceste observații ridică semne de întrebare cu privire la impactul programului de vânzare a caselor la un euro asupra economiei locale, despre care primarul susține că a fost semnificativ. Totuși, majoritatea locuitorilor din Mussomeli nu mai trăiesc în centrul vechi, ci în cartierele moderne de la periferie.

Contrastul dintre proprietățile locuite și cele abandonate este vizibil pe străzile orașului. Lângă o casă îngrijită, cu fațada tencuită și ghivece cu flori la intrare, se află o clădire abandonată, cu obloane care se mișcă în bătaia vântului și în interiorul căreia se găsesc mai multe paturi ruginite.

Proprietara casei îngrijite l-a confundat inițial pe autorul reportajului - Ros Belford - cu noul său vecin.

„Dumneavoastră sunteți? Ați cumpărat casa de alături?”, l-a întrebat aceasta.

Femeia nu este însă încântată de programul caselor la un euro și atrage atenția asupra faptului că mulți dintre străini cumpără proprietăți pe care abia dacă le vizitează.

„De ce ar cumpăra cineva o casă în care să locuiască doar câteva săptămâni pe an? De ce nu închiriază pur și simplu ceva? Dacă ar închiria, localnicii ar putea câștiga bani”, spune aceasta.

Nu este suficient să cumperi o casă. Trebuie să devii și vecin

Gianluca Nigrelli, succesorul lui Giuseppe Catania în funcția de primar, este conștient de această problemă. El explică faptul că o parte semnificativă dintre cumpărătorii de locuințe din Mussomeli provin din Regatul Unit și Statele Unite.

„Pentru că provin din afara Uniunii Europene, puțini dintre ei se pot stabili permanent în oraș. Pentru cei care consideră Mussomeli doar o destinație de vacanță, stabilirea unor relații cu membrii comunității locale este imposibilă”, adaugă acesta.

Pentru a facilita dezvoltarea acestor relații, biroul local de turism organizează evenimente prin care noii locuitori sunt familiarizați cu tradițiile locale.

Printre cei care au profitat de program se numără George Laing, un britanic în vârstă de 33 de ani, din Eastbourne, care a cumpărat o casă cu un euro în 2022 și care acum îi ajută pe alții să ia aceeași decizie. Între timp, acesta a devenit cunoscut și pe rețelele sociale, unde are peste 250.000 de urmăritori pe Instagram.

Împreună cu un agent imobiliar local, Laing a vândut 150 de case la prețul de un euro, precum și aproape 300 de așa-numite case premium, proprietăți aflate într-o stare mult mai bună, cu prețuri de aproximativ 20.000 de euro.

Laing deține două case în Mussomeli, pe care le-a cumpărat cu câte un euro, și se gândește în prezent să achiziționeze o a treia proprietate. Deși nu are experiență în domeniul renovărilor, britanicul se ocupă singur de lucrări, cu ajutorul tutorialelor de pe YouTube. El estimează că va investi aproximativ 10.000 de euro în fiecare dintre cele două case.

Majoritatea cumpărătorilor cheltuiesc însă mult mai mult. Spre exemplu, proprietarii unei locuințe închiriate prin intermediul platformei Airbnb, în care a fost cazat Ros, au declarat că au investit aproximativ 100.000 de euro. Tel Barnard, un constructor din Essex, care ia în calcul achiziționarea unei proprietăți în Mussomeli, avertizează că prețul mic și peisajele spectaculoase pot ascunde cheltuieli considerabile.

„Nu trebuie să te lași păcălit de priveliștile frumoase. Oamenii se uită și își spun: «Grozav, o casă la un euro, cu o asemenea priveliște!». Dar, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să plătească pentru acea priveliște”, spune acesta.

La rândul său, George Laing recunoaște că investițiile pot depăși cu mult așteptările inițiale. „Practic, aceste case de un euro sunt niște saci fără fund, în care poate dispărea orice sumă de bani”.

O altă dificultate pentru cumpărătorii britanici este obținerea dreptului de ședere în Italia. Una dintre opțiuni este viza de rezidență electivă, destinată persoanelor care au venituri private stabile, provenite din afara Italiei.

Potrivit lui George Laing, alte trei opțiuni sunt viza de student, viza pentru nomazi digitali, care necesită un venit anual de cel puțin 28.000 de euro, și viza pentru investitori, cunoscută și sub denumirea de „viză de aur”, despre care acesta afirmă că este disponibilă persoanelor care dispun de 250.000 de euro pentru a investi într-o proprietate sau într-o afacere. Este puțin probabil ca ultima variantă să li se potrivească celor interesați de casele ieftine din Mussomeli.

Nathalie Milazzo, agent imobiliar și colega lui George Laing, administrează numeroase proprietăți din localitate.

Printre proprietățile prezentate de aceasta se numără o secțiune de 100 de metri pătrați a unui palat gotic, evaluată la 22.000 de euro. Clădirea pare destul de solidă, însă pe peretele bucătăriei încă se află un calendar din 1987. O altă proprietate, disponibilă la prețul de un euro, are două niveluri, podele șubrede și o scară care pare gata să se prăbușească.

O casă la un euro, renovări de zeci de mii de euro

Experiențele celor care au cumpărat proprietăți în Mussomeli arată că prețul de achiziție reprezintă doar o mică parte din investiția necesară pentru a transforma o clădire veche într-o locuință confortabilă.

Mia și Tom, un cuplu britanic, s-au mutat recent într-o casă pe care au cumpărat-o în urmă cu trei ani, pentru 27.000 de euro. Cei doi s-au stabilit definitiv în Mussomeli, unde intenționează să își întemeieze o familie, și învață limba italiană. Visul Miei este să deschidă o librărie.

„Acasă, nimănui nu-i venea să creadă că am cumpărat casa cu mai puțini bani decât ar fi fost necesari în Regatul Unit doar pentru avans. Dar nu te ajută prea mult dacă revii aici o dată la câteva luni. Trebuie să locuiești aici, pentru că stabilirea unor relații este esențială. Nu doar pentru că vrem să facem parte din comunitatea locală, ceea ce cred că este foarte important, ci și pentru că, fără aceste relații, aici nu poți rezolva nimic”, spun cei doi.

Costurile renovării sunt însă considerabile, iar accesul dificil pe străzile înguste ale orașului complică lucrările.

„Avem nevoie de un acoperiș nou, însă acesta ne va costa 20.000 de euro, probabil chiar mai mult. Cea mai mare cheltuială va fi cea pentru schele, deoarece ocupăm ultimele două etaje ale unei clădiri cu patru niveluri. Mai există și problema evacuării molozului, pentru că pe această stradă nu se poate intra cu mașina. Vecinii ne-au spus că în trecut foloseau măgari pentru asta, dar noi nu mai putem face acest lucru”, explică cei doi.

Probleme au întâmpinat și Cindy și Mark, un cuplu american care și-a cumpărat casa cu patru dormitoare din Mussomeli direct de la un localnic.

„Când am ajuns prima dată aici, părea că proprietarul plecase doar pentru câteva clipe. Își lăsase chiar și periuța de dinți în baie!”, povestesc cei doi.

După ce s-au întors în America, aceștia au descoperit că apa pătrundea prin ferestrele și ușile care nu se închideau etanș, iar umezeala se infiltra din clădirea abandonată de alături, cu care împărțeau un perete.

A cumpărat o casă cu un euro, dar a ajuns să o restituie autorităților

Danny McCubbin, fostul asistent al lui Jamie Oliver, a cumpărat o casă cu un euro în 2019. Proprietatea includea și un grajd, pe care acesta intenționa să îl transforme într-o bucătărie comunitară.

Înainte să poată începe lucrările, a izbucnit pandemia. Când a fost pregătit să deschidă bucătăria, clădirea era deja în ruină, după ce casele aflate de o parte și de alta a proprietății s-au prăbușit și au distrus-o.

Localnicii i-au venit însă în ajutor și i-au oferit posibilitatea de a-și continua proiectul într-un alt spațiu.

„O familie din localitate a auzit despre planurile mele și ne-a permis să închiriem un spațiu în piața principală, pentru 150 de euro pe lună”, povestește acesta.

Spațiul este cunoscut în prezent sub numele de „The Good Kitchen”. Într-o dimineață de duminică, Ros l-a găsit pe McCubbin alături de voluntarii săi, care pregăteau pachete cu alimente din surplusul de produse donat de piețele și supermarketurile locale și găteau cantități mari de paste.

Printre voluntari se numără Antonella și José, din Argentina, Valeria, din Ucraina, și Calogera, născută în Mussomeli. Mâncarea urma să fie livrată direct la domiciliul persoanelor nevoiașe.

„Aici nu poți ajunge niciodată repede undeva, pentru că toată lumea se oprește să te salute. Asta mă face să simt că aparțin cu adevărat acestui loc”, spune Valeria.

Lucrurile nu au fost însă întotdeauna atât de simple. Inițial, proiectul a fost întâmpinat cu reticență de comunitatea locală.

„Bucătăria era privită ca un motiv de rușine. În primele luni, nimeni nu se uita nici măcar înăuntru. Într-o zi, am invitat una dintre bunicile din localitate să îi învețe pe copii să gătească. Au venit și altele. La început, doar priveau, apoi au început să ne ajute. Așa a început totul, deși lucrurile au evoluat complet diferit față de cum îmi imaginasem. Sicilienii preferau produsele proaspete, pe care le găteau acasă, sau mâncărurile gata preparate, pe care le savurau în intimitate, alături de familie. Străinii erau cei care apreciau cel mai mult mesele în comunitate”, povestește McCubbin.

Acesta a restituit autorităților locale casa degradată pe care o cumpărase cu un euro și a achiziționat o altă proprietate, în afara orașului, la marginea unei rezervații naturale, mai aproape de mare.

Avertisment pentru cei care vor să cumpere o casă cu un euro în Italia

Danny McCubbin le recomandă străinilor care intenționează să cumpere o proprietate într-o localitate precum Mussomeli să analizeze cu atenție costurile și să nu considere programul o oportunitate de a obține profituri rapide.

„Aceasta nu este o metodă de a te îmbogăți rapid”, spune el.

„Nu cădeți în capcana de a crede că veți cumpăra o casă cu 10.000 de euro, veți mai cheltui 5.000 de euro pentru renovare și apoi o veți închiria pe Airbnb. Nu este realist, deoarece foarte multe astfel de case apar pe piață. Aș prefera ca localnicii să fie sprijiniți să își închirieze propriile proprietăți pe Airbnb. Este un oraș sărac”, adaugă acesta, potrivit Onet.

Totodată, fostul asistent al lui Jamie Oliver îi sfătuiește pe potențialii cumpărători să petreacă o perioadă în localitate înainte de a lua o decizie, inclusiv în lunile de iarnă, când condițiile de trai sunt diferite față de cele din timpul verii.

„Am văzut străini care au cumpărat o casă din impuls, fermecați de priveliște, pentru ca apoi să se întoarcă și să descopere că strada era pustie și că nu aveau niciun vecin. Recomand, de asemenea, să petreceți ceva timp în Mussomeli, și nu doar vara. Veniți aici în mijlocul iernii și vedeți dacă orașul încă vă mai place”, conchide el.

Perspectiva revitalizării unei localități italiene aflate în declin, în care familii tinere din întreaga lume cumpără case cu doar un euro și trăiesc în armonie cu localnicii, rămâne atractivă. Realitatea este însă mult mai complicată.

Reticența unei părți a populației locale, costurile tot mai mari ale renovărilor, dar și faptul că unii dintre cumpărători nu încearcă să se integreze sau își petrec cea mai mare parte a anului în afara Italiei reprezintă obstacole în calea succesului programului.

Experiența unor persoane precum Danny McCubbin arată însă că revitalizarea comunității ar putea fi posibilă dacă noii proprietari ar fi dispuși să investească nu doar bani, ci și timp și energie în dezvoltarea acesteia.