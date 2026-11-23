Vladimir Putin ar fi acceptat, în discuții private, ca Ucraina să primească garanții de securitate din partea Statelor Unite și a Europei, similare celor prevăzute de Articolul 5 al NATO. În schimb, liderul de la Kremlin ar fi pus o condiție majoră: trupele NATO să nu staționeze pe teritoriul ucrainean pe timp de pace, potrivit The Washington Post, care citează surse apropiate negocierilor.

Putin ar fi fost de acord ca Ucraina să intre sub umbrela NATO. Condiția pusă de liderul de la Kremlin - Profimedia

Conform scenariului discutat de negociatorii americani și europeni, Ucraina ar urma să beneficieze de un mecanism de protecție care să descurajeze Rusia să lanseze o nouă invazie după încheierea războiului. Planul ar presupune și o serie de măsuri economice și militare menite să garanteze respectarea unui eventual acord de pace, potrivit unui articol semnat de David Ignatius pentru The Washington Post.

Una dintre condițiile discutate ar fi retragerea trupelor ruse de la granița Ucrainei după intrarea în vigoare a armistițiului. În schimb, Rusiei i-ar fi ridicate sancțiunile occidentale, însă acestea ar urma să fie reintroduse dacă Moscova ar începe să concentreze din nou trupe pentru pregătirea unei invazii.

Cum ar funcționa garanțiile de securitate pentru Ucraina

Oficialii americani ar fi propus ca, dacă forțele ruse ar avansa din nou pentru a ataca Ucraina, trupele NATO să fie trimise imediat pe teritoriul ucrainean.

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Aceștia ar fi discutat cu oficialii europeni și despre modalitățile de monitorizare a respectării angajamentelor Rusiei, precum și despre stabilirea unor canale rapide de comunicare în cazul unei crize.

Astfel, mecanismul ar încerca să împace două cerințe: refuzul Moscovei de a accepta staționarea permanentă a trupelor NATO în Ucraina și nevoia Kievului de a avea garanții concrete că nu va fi lăsat singur în cazul unei noi agresiuni rusești.

Ce presupune Articolul 5 al NATO

Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord reprezintă principiul apărării colective. Acesta prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților, iar fiecare dintre aceștia trebuie să acorde sprijin statului atacat.

Totuși, tratatul nu obligă automat fiecare țară să trimită trupe. Fiecare aliat decide ce măsuri consideră necesare, acestea putând include inclusiv folosirea forței armate.

În cazul Ucrainei, garanțiile discutate ar urma să reproducă acest principiu de apărare colectivă, fără ca țara să devină membră NATO. De asemenea, angajamentele ar trebui asumate de Statele Unite și de statele europene participante, în condițiile unui acord care să stabilească exact modul de intervenție în cazul unei noi agresiuni.

Deocamdată, nu există un acord final confirmat public, iar informația privind acceptarea privată a acestor garanții de către Vladimir Putin se bazează pe declarația unei surse apropiate negocierilor.