Fabrică din România, preluată de un gigant japonez printr-o companie germană. Ce se va produce la Mizil

Un gigant japonez al berii preia o fabrică din România prin intermediul unei companii germane. Agsira, producător de drojdie de bere furajeră, a fost cumpărată de Leiber, companie deținută din 2025 de japonezii de la Asahi, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume.

Agsira, cu sediul în Ișalnița, județul Dolj, a fost înființată în 2010 și deține o fabrică la Mizil, în județul Prahova, la aproximativ 100 de kilometri de București. Unitatea produce drojdie de bere destinată hranei animalelor, scrie Economica.net.

Pentru Leiber, achiziția fabricii de la Mizil înseamnă mai mult spațiu pentru producție și o poziție mai bună în Europa Centrală și de Est. Compania spune că noua unitate îi va permite să scurteze rutele de livrare și aprovizionare și să ajungă mai ușor pe noi piețe.

"Suntem încântați să continuăm implementarea strategiei noastre pe termen lung prin această investiție. Noua unitate reprezintă un angajament clar față de regiune, creând în același timp noi perspective pentru compania noastră și pentru angajații noștri", a declarat Gilbert Klausmeyer, directorul general al Leiber.

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O companie de familie preluată de un gigant japonez

Leiber a fost fondată în 1954, la Damme, în Germania, și are în prezent unități de producție în Germania, Polonia și Spania. Compania a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de aproximativ 115 milioane de euro.

În 2025, Leiber a fost achiziționată de Asahi Group, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume. Grupul japonez are în portofoliu branduri precum Asahi, Grolsch, Kozel, Peroni și Pilsner Urquell și produce, pe lângă bere, băuturi spirtoase, băuturi răcoritoare și produse alimentare. Asahi Group a raportat afaceri de aproximativ 16 miliarde de euro în anul fiscal 2025.