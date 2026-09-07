Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști

Madagascar câștigă tot mai mult teren pe piața turistică internațională și începe să fie considerată un rival al Maldivelor. Peisajele spectaculoase și experiențele exclusiviste atrag turiști din întreaga lume.

Madagascar atrage turiștii prin plajele tropicale, apa limpede și fauna unică. Pe insula Nosy Tanikely pot fi văzute țestoase marine, recife de corali și numeroase specii de pești colorați.

Țara este cunoscută mai ales pentru lemuri. În Madagascar trăiesc aproximativ 112 specii, multe dintre ele neîntâlnite în altă parte a lumii. În anumite zone pot fi observate și balene cu cocoașă, în special între lunile iulie și decembrie.

Cele mai apreciate locaţii de către turişti

Printre locurile apreciate de turiști se numără Nosy Komba și Rezervația Naturală Lokobe, unde pot fi văzute mai multe specii de lemuri și păduri tropicale bine păstrate.

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Madagascar oferă și variante de cazare de lux. Resortul Tsara Komba are doar opt vile și pune accent pe produse locale, pește proaspăt și apropierea de natură. Cazarea poate costa în jur de 330 de lire sterline pe noapte de persoană, cu mesele incluse.

Preţul unei nopţi de cazare în vilele de lux

Pentru turiștii cu bugete foarte mari există Miavana, pe insula Nosy Ankao. Resortul are 13 vile de lux și a găzduit celebrități precum Tom Cruise și Lewis Hamilton. Prețul poate ajunge la aproximativ 2.700 de lire sterline pe noapte de persoană.

Printre activitățile oferite se numără scufundările, plimbările cu ATV-ul, jet ski-ul, kitesurfingul și excursiile pe insule izolate.

În ciuda dezvoltării turismului de lux, principala atracție a Madagascarului rămâne natura. Datorită izolării sale timp de milioane de ani, insula are numeroase plante și animale care nu se găsesc în alte regiuni ale lumii.