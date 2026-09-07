Tânărul de 23 de ani, înjunghiat de şapte ori într-un parc din Galați în urmă cu mai bine de o săptămână e bine şi a fost externat. Acum, s-a întors în locul în care a fost la un pas de moarte. De acolo, Vlad a povestit ce s-a întâmplat în seara atacului. Între timp, însă, ancheta a luat o turnură neașteptată. Agresorul, un adolescent acum în vârstă de 15 ani, a ajuns în arestul poliției pentru 30 de zile, după ce inițial fusese plasat în arest la domiciliu.

Sunt imaginile surprinse la finalul lunii august. Vlad era în parc împreună cu soția și copilul lor. Era o seară liniștită, până când mai mulți tineri minori au venit înarmați să agreseze un alt copil. Vlad a intervenit să-l apere, dar s-a transformat din erou în victimă.

"Acei tipi au venit prin tronson și au intrat direct pe acea poartă. Băiatul acela Radu stătea fix aici, în a doua casetă, cu fundul pe gard. Acel băiat mai solid, care îl împingea și cu pumnii în piept, i-a dat o palmă. În momentul acela eu deja am ajuns acolo și când a vrut să-i dea cu pumnul mi-a dat direct mie cu pumnul și l-am împins, și pe el și cine mai era prin jur. Și deodată m-am trezit cu foarte mulți pumni în cap, picioare. Și am căzut cu unul din ei jos, dar acel băiat s-a ridicat la un moment dat, eram singur jos și băiatul acela a început să mă înjunghie. Am alergat până la poarta aceea de acolo și el a alergat după mine, cică „băi te omor”, a povestit Vlad Costin - victimă.

Tot chinul a durat un minut. La final, Vlad s-a ales cu 7 plăgi înjunghiate.

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Agresorul, arestat pentru 30 de zile

"Am avut noroc că a intervenit și un băiat și l-a împins de pe mine că altfel cine știe, poate acolo rămâneam", a mai spus Vlad Costin - victimă.

Adrenalina l-a ținut pe picioare, până la sosirea echipajului SMURD.

"Spitalul Județean Galați este pe aceeași stradă, la o distanță de câteva minute de mers pe jos. Vă dați seama că salvarea a ajuns într-un timp record", a declarat Florin Damean, avocat victimă.

"M-a băgat direct în operație la cod roșu și de acolo mi-am pierdut filmul", a mai povestit victima.

Agresorul principal a fost identificat și reținut în seara respectivă. A doua zi a ajuns în fața instanței.

La o zi după atac, judecătorii au decis ca minorul să fie arestat la domiciliu. Avea 15 ani în momentul comiterii faptei, între timp a împlinit 16, iar instanța a revenit asupra deciziei - a emis mandat de arestare preventivă. Acum băiatul se află în arestul poliției de la Galați și va rămâne aici pentru cel puțin 30 de zile.

Datele oficiale arată că peste 3.500 de minori ajung în faţa judecătorilor anual, cei mai mulţi pentru fapte de violenţă. Dintre acestea, 1600 au loc în şcoli sau licee.