Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au condus fetița la școală. Alături de ei a fost şi băieţelul de 4 ani

Nicuşor Dan şi partenera sa Mirabela Grădinaru şi-au condus luni dimineaţă fiica la şcoală, în prima zi a noului an şcolar. Alături de ei a fost şi băieţelul cuplului, în vârstă de 4 ani.

Fiica preşedintelui, Aheea, are 10 ani şi urmează cursurile unei şcoli din cartierul Cotroceni. Cei doi au venit ţinându-se de mână, însoţind-o pe Aheea, care mergea la câţiva oaşi în faţa lor.

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru mai au un fiu, Antim, în vârstă de 4 ani. Preşedintele va fi prezent luni, la 10.30, la Şcoala Gimnazială nr. 1 Curcani, din judeţul Călăraşi.

Mesajul lui Nicuşor Dan, la începutul anului şcolar

Luni dimineaţă, cu ocazia începerii noului an şcolar, preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj în care a afirmat că educaţia nu înseamnă doar note, cataloage sau examen, ci încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte şi curajul unui copil de a pune întrebări, de a greşi şi de a încerca din nou. ”Şcoala este şi spaţiul în care vă faceţi noi cunoştinţe, creşteţi şi vă maturizaţi. Nu neglijaţi interacţiunile cu ceilalţi.”, le transmite el copiilor care merg luni la şcoală.

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Nicuşor Dan le-a mulţumit profesorilor pentru tenacitate şi dăruire, admiţând că domeniul educaţiei a fost vizat de transformări, unele pozitive, altele care au generat nemulţumiri şi că uneori, schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire şi adaptare, alteori nu au fost implementate până la final sau deloc.

”În şcoală nu doar se dobândeşte cunoaştere, ci se formează şi oameni, iar acest lucru nu se poate realiza fără contribuţia şi implicarea familiei. Copiii au nevoie de sprijin, de încredere şi de exemple. Ceea ce se învaţă la şcoală trebuie să continue firesc şi acasă. La rândul lor, profesorii au nevoie de susţinerea şi respectul părinţilor. Atunci când şcoala şi familia devin parteneri, şansele de reuşită ale fiecărui copil cresc exponenţial”, le-a spus preşedintele părinţilor.