Un bărbat din Canada a câștigat aproape 80.000 de € la loterie, dar după 48 de ore a rămas fără niciun ban

Pentru un bărbat din Canada, o loterie locală din Calgary s-a transformat într-o lecție costisitoare despre cât de important poate fi respectarea termenului-limită.

Bărbatul a cumpărat un bilet pentru extragerea din 11 iulie, însă nu și-a verificat imediat numerele. O lună mai târziu, când și-a amintit de bilet și a decis să îl verifice, a primit o veste care părea extraordinară: avea biletul câștigător, iar premiul valora în jur de 125.000 de dolari canadieni, potrivit Blic.

Bucuria a fost însă de scurtă durată

În cadrul loteriei Showband 50/50, câștigătorul are la dispoziție doar 48 de ore pentru a revendica premiul. În momentul în care bărbatul i-a contactat pe organizatori, termenul expirase deja.

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Canadianul susține că termenul foarte scurt pentru revendicarea premiului nu a fost prezentat suficient de clar. El a declarat pentru CBC că pe biletul cumpărat nu exista nicio mențiune despre limita de 48 de ore.

Pe site-ul concursului este precizat că premiul "poate fi revendicat" în termen de 48 de ore. Bărbatul consideră însă că această formulare nu explică suficient de clar faptul că, după expirarea termenului, câștigătorul își pierde definitiv dreptul la bani.

Ce susţin organizatorii

Organizatorii susțin că extragerea se desfășoară în conformitate cu regulile aprobate de autorități și că premiul nu mai poate fi plătit după expirarea termenului stabilit.

Avocatul Farhad Shekib, intervievat de CBC, consideră că bărbatul ar putea avea motive pentru a duce cazul în instanță.

Una dintre principalele întrebări care ar putea fi analizate de judecători este dacă termenul neobișnuit de scurt de 48 de ore a fost comunicat suficient de clar participanților la loterie.