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Video Șase turiști străini, salvați din Munții Făgăraș după ce li s-a făcut rău. Intervenția a durat șase ore

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 05.09.2026, 10:48 | Modificat la 05.09.2026, 10:51

Şase străini au fost ajutaţi de salvamontiştii argeşeni, după ce au plecat în drumeţie în Munţii Făgăraş şi au început să se simtă rău.

Turiştii, cu vârste cuprinse între 46 şi 63 de ani, au plecat de la Cabana Negoiu şi voiau să ajungă la Bâlea.

Însă, planul le-a fost dat peste cap, după ce început să aibă ameţeli, stări de vomă şi dureri la nivelul picioarelor. Cel mai probabil, aceştia s-au suprasolicitat fizic sau au făcut insolaţie.

Misiunea salvatorilor montani a durat şase ore, însă, eforturile lor au meritat din plin. Toţi turiştii au fost coborâte de pe munte în siguranţă.

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Anda Anghelache
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