Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic , într-o operațiune-fulger a DIICOT, în timp ce anchetatorii au făcut percheziții la proprietățile sale și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Cazul, în care sunt reclamați Georgescu, Ion Negoescu și Ionel Rusen, a intrat în atenția DIICOT încă din 2024, după plângerea depusă de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.

Cine sunt oamenii din cercul lui Călin Georgescu vizați în dosarul DIICOT - Sursa: Antena3 CNN

Anchetatorii au confirmat în septembrie 2025 că desfășoară cercetări in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. În cadrul anchetei au fost emise și ordine europene de anchetă către Marea Britanie, Italia și Elveția.

Ion Negoescu, de la structurile MAI la relația cu Aleksandr Dughin

Potrivit Antena 3 CNN, Ion Negoescu este un fost ofițer de poliție care a activat inclusiv în cadrul DGPI, cunoscută drept "Doi și-un sfert". Ulterior, între 2018 și 2021, acesta a ocupat funcția de șef al Serviciului de Protecție a Informațiilor Clasificate din Senatul României.

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Numele lui Negoescu apare în contextul relației cu Călin Georgescu cu mult înainte de ancheta actuală. Potrivit sursei citate, Negoescu l-ar fi însoțit pe politologul rus Aleksandr Dughin în timpul vizitei acestuia în România, în iunie 2014. Antena 3 CNN relatează și despre o întâlnire a lui Dughin cu Călin Georgescu în aceeași perioadă.

O altă apariție publică a lui Negoescu alături de Georgescu datează din 2016, la un eveniment organizat la Câmpulung.

Dosarul DIICOT și prejudiciul de 1,1 milioane de euro

Potrivit Antena 3 CNN, DIICOT a confirmat în septembrie 2025 că efectuează cercetări in rem într-un dosar privind acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. În cauză sunt menționați Călin Georgescu, Ion Negoescu și Ionel Rusen, iar anchetatorii au emis ordine europene de anchetă către Marea Britanie, Italia și Elveția.

Dosarul pornește de la plângerea omului de afaceri Răzvan Liviu Leu, care susține că ar fi fost determinat să achite 1,1 milioane de euro ca avans pentru obținerea unei linii de credit de aproximativ 5,4 milioane de euro. Finanțarea nu ar fi fost acordată, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Călin Georgescu și ceilalți vizați au negat acuzațiile.

Ionel Rusen, omul de afaceri din Constanța

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, care, potrivit profilului de Facebook, trăiește în Milano, Italia. Este vorba despre un fost rugbyst, care a jucat și în peninsulă și care, în 2021, se prezenta drept patronul clubului ACS Tomitanii Constanța.

În 2022, mai mulți rugbiști neozeelandezi au reclamat în presa din țara lor că nu și-au primit banii după ce au venit să joace pentru Tomitanii Constanța. News.ro relata atunci că sportivii îl indicau pe Ionel Rusen și pe fostul director de rugby John Akurangi în legătură cu situația. Rusen a recunoscut că existau întârzieri la plată, dar a susținut că problemele financiare ale clubului au fost provocate, între altele, de pandemia de COVID-19.

Potrivit investigației prezentate de Antena 3 CNN, între 2020 și 2023, firma lui Rusen, Wall Street Consulting, a fost asociată în compania Marsala Koncept. Sursa relatează că, în 2022, compania ar fi exportat peste 3.000 de tone de motorină către Sheriff Tiraspol.

Antena 3 CNN mai relatează despre o întâlnire organizată în 2022 la Dubai, la care ar fi participat Negoescu și Rusen, precum și despre o întâlnire dintre Călin Georgescu și Rusen în vara lui 2025.

Ce susțin anchetatorii despre traseul banilor

Mecanismul analizat de anchetatori ar fi pornit de la promisiunea obținerii unei finanțări de aproximativ 6 milioane de euro. În acest scenariu, Răzvan Liviu Leu ar fi transferat 1,1 milioane de euro drept garanție, însă creditul promis nu s-ar fi materializat.

Sursa relatează că documentele bancare analizate de DIICOT indică transferul banilor către un cont asociat MIGOM BANK, deschis la o bancă din Elveția. Ulterior, banii nu ar fi fost restituiți.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile prezentate în dosar urmează să fie stabilite de autoritățile judiciare.