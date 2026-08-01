Şi dacă nu era de ajuns că ne paşte criza energetică, acum ne chinuim şi cu scumpirea continuă a carburanţilor. Peste noapte s-au schimbat din nou preţurile la pompă. Motorina standard costă azi cel puţin 11 lei şi 48 de bani. Nu cu mult faţă de ieri, dar o schimbare tot a apărut. Nici nu mai contează dacă faci plinul cu benzină sau cu motorină, oricum plăteşti mai mult. De fapt, la drept vorbind, plătim cel mai scump carburant din istorie. Iar specialiştii spun că ar trebui să ne obişnuim cu tarife de peste 10 lei pe litru. Teoretic, avem o lege care ar trebui să aducă o temperarea majorărilor. Practic, ea se va aplica abia peste două săptămâni. Până atunci există riscul să vedem motorina la peste 11 lei.

Carburnaţii s-au scumpit peste noapte. Cât costă acum un litru de motorină: e cel mai scump din istorie

Cel mai mic preţ al motorinei de astăzi este de 10 lei şi 42 de bani, la fel ca ieri. Asta în timp ce sortimentul premium a crescut de ieri până azi: acum, ajunge chiar şi la 11 lei şi 48 de bani, faţă de de 11 lei şi 29 de bani pe litru, cât au găsit şoferii ieri, la pompă. Benzina standard se apropie şi ea de 9 lei şi 50 de bani. Carburanţii nu au mai fost niciodată la fel de scumpi ca anul acesta. De la debutul războiului din Iran plinul de benzină s-a scumpit cu 70 de lei, iar cel de motorină cu 110 lei.

În trafic nu se vede, dar în portofele se simte

În trafic nu se vede, dar în portofele se simte. Nu e nevoie să fii şofer ca să simţi toate efectele. E suficient să intri în orice magazin alimentar şi să te uiţi la preţurile de la raft. "La fiecare maşină cu marfă care vine, preţul este mai mare decât la livrarea anterioară. Nu ne vine să credem că zilnic se schimbă preţul. E vorba de lactate, legume, fructe", a declarat Gabriel Sandu, antreprenor. "Şi noi ne putem aştepta în continuare la creşteri de preţ - undeva la peste 10 lei litrul cred că va fi noul normal. Noi suntem dependenţi de importuri", a declarat Corina Murafa, analist în energie.

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Jumătate din banii pe care-i plătim pentru un litru de carburant ajung în buzunarul statului. "La noi în România este depăşit nivelul minim al accizei cu mult", a declarat Adrian Benţa, analist fiscal. Avem o lege care ar trebui să ducă la temperarea majorărilor de preţ, însă ea va intra în vigoare abia peste două săptămâni- cel mai devreme. "Cred că ar trebui să dea o temă foarte clară de casă Consiliului Concurenţei, ANAF. Toată această reducere pe care am propus o şi am votat o în Parlamentul României a accizei între 34 de bani şi 72 de bani care ar trebui să ţină preţul sub 10 lei- va fi înghiţită de modul în care au crescut companiile preţul la pompă", a declarat Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei. Benzinarii au fost chemaţi la Guvern pentru a discuta despre aprovizionarea pe piaţa carburanţilor în contextul de criză generat de situaţia din Orient.