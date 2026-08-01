Incendii de vegetaţie în vestul ţării: elicopter Black Hawk și zeci de pompieri, mobilizați

Nici ţara noastră nu a scăpat de furia focului. Şi, probabil, va fi şi mai rău, acum că se anunţă temperaturi din ce în ce mai ridicate. Două incendii violente auizbucnit ieri în Caraş-Severin. Pompierii au început lupta cu flăcările de la primele ore, pe ambele fronturi.

Tot acolo, a fost trimis şi un elicopter Black Hawk, care a aruncat apă de la înălţime, dar şi pompieri din judeţele vecine. O adevărată desfăşurare de forţe, care va continua şi astăzi, pentru că flăcările au fost de nestăvilit.

"În sprijinul forțelor de intervenție acționează un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipat cu sistem Bambi Bucket, care a efectuat până în prezent 10 aruncări cu apă - trei în zona Sichevița și șapte în zona Berzasca. Totodată, o a doua resursă aeriană se deplasează către locul intervenției", a precizat ISU.

"Incendiile se manifestă în multiple focare, existând risc de propagare la fondul forestier, iar condițiile meteorologice favorizează extinderea acestora", a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit datelor oficiale, la nivelul localității Sichevița este afectată o suprafață de aproximativ 30 de hectare, iar în localitatea Berzasca incendiul se manifestă pe o suprafață estimată la aproximativ 15 hectar

Aproape acelaşi scenariu a fost şi în Mehedinţi, unde 300 de hectare s-au facut scrum. Salvatorii s-au luptat toată ziua cu flăcările, iar localnicii au ajutat şi ei, cu mai multe utilaje agricole.