Agenţia de rating Fitch a confirmat în noaptea de vineri spre sâmbătă ratingurile pe termen lung pentru riscul de neplată a emitentului (IDR) ale României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă. Perspectiva negativă ne arată că stabilitatea politică, continuarea reformelor şi respectarea traiectoriei fiscal-bugetare rămân criterii importante”, afirmă Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Finanţelor, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul "BBB-", menţinând România în categoria statelor recomandate investiţiilor.

Reacţia ministrului de Finanţe

Evaluarea este susţinută de apartenenţa la Uniunea Europeană, de accesul la fluxuri de capital şi finanţare externă, precum şi de nivelul PIB-ului şi al indicatorilor de guvernanţă. Agenţia evidenţiază totodată îmbunătăţirea execuţiei bugetare şi estimează pentru 2026 un deficit de 5,9% din PIB, sub ţinta de 6% stabilită de Guvern.

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"Menţinerea României în categoria recomandată investiţiilor este un rezultat important, într-un moment în care fiecare decizie politică şi bugetară este urmărită atent de pieţe şi de agenţiile de rating. Datele prezentate de Ministerul Finanţelor arată că ajustarea produce rezultate: deficitul cash s-a redus la 2% din PIB în primul semestru, iar Fitch estimează pentru 2026 un deficit de 5,9%, sub ţinta Guvernului. Perspectiva negativă ne arată că stabilitatea politică, continuarea reformelor şi respectarea traiectoriei fiscal-bugetare rămân criterii importante", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Potrivit comunicatului, agenţia estimează că deficitul administraţiei publice se va reduce la 5,9% din PIB în 2026, sub ţinta de 6% asumată de Guvern şi în scădere semnificativă faţă de nivelul de 9,3% înregistrat în 2024 În primul semestru al anului 2026, deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei, reprezentând 2% din PIB-ul estimat pentru acest an, comparativ cu 70 de miliarde de lei în aceeaşi perioadă din 2025. Fitch evidenţiază creşterea veniturilor şi menţinerea sub control a cheltuielilor, în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea costurilor cu salariile şi beneficiile sociale.

Raportul subliniază, de asemenea, rolul fondurilor europene în susţinerea investiţiilor şi în reducerea necesarului de finanţare externă de pe pieţe în 2026. Resursele din politica de coeziune, PNRR şi mecanismul european SAFE contribuie la diversificarea surselor de finanţare şi la menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor în perioada de ajustare fiscală.

Menţinerea perspectivei negative reflectă riscurile generate de nivelul încă ridicat al deficitului, creşterea datoriei publice, dezechilibrul contului curent şi incertitudinea politică. Fitch semnalează că prelungirea blocajelor politice ar putea diminua capacitatea de implementare a reformelor şi vizibilitatea asupra strategiei fiscal-bugetare după anul 2026.

"Mă bazez pe responsabilitatea tuturor forţelor politice şi a instituţiilor statului pentru a evita blocajele şi iniţiativele fără acoperire care ar putea compromite efortul făcut până în prezent. Prioritatea noastră este să protejăm ratingul României, să reducem costurile de finanţare şi să construim premisele revenirii perspectivei la stabilă", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Agenţia indică drept principal risc pentru rating imposibilitatea continuării măsurilor de consolidare şi a stabilizării datoriei publice, inclusiv în situaţia unui blocaj politic prelungit. În sens invers, progresele constante în reducerea deficitului şi creşterea încrederii că datoria publică va fi stabilizată ar putea conduce la revizuirea perspectivei de la negativă la stabilă.

"Evaluările agenţiilor de rating reprezintă un reper important pentru percepţia investitorilor asupra economiei şi pentru condiţiile în care se finanţează statul, companiile şi populaţia. Menţinerea calificativului în categoria recomandată investiţiilor contribuie la păstrarea accesului României la pieţele financiare şi la susţinerea încrederii în perspectivele economice ale ţării. Evoluţia finanţelor publice, stabilitatea cadrului instituţional şi continuitatea politicilor economice vor rămâne elemente relevante în evaluările viitoare", scrie în comunicat.