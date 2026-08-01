Ca să nu ne amânăm concediul din cauză că ni s-a stricat maşina de spălat şi ca să nu ne împrumutăm de bani pentru că avem nevoie de un frigider nou, cel mai înţelept ar fi să profităm de cea mai nouă directivă europeană, care ne dă dreptul sa ne reparam electrocasnicele. De azi, toţi producătorii sunt obligaţi să asigure piese de schimb, chiar și după ce ne expiră garanțiile aparatelor de prin casă. Şi, nu oricum, ci la un preţ rezonabil. Adică să nu ne mai coste reparaţia mai mult decât electrocasnicele noi.

Ce faci când apeşi pe buton şi tamburul maşinii de spălat nu se mai învârte? Când frigiderul nu mai ţine mâncarea rece? Când televizorul greşeşte culorile? Dai fuga la magazin să cumperi unele noi? Sau încerci să le repari?

"Le arunc, sau le pun deoparte". "Încerc să le repar". "Dacă nu mai poţi să îl repari îl arunci". "Nu le reparăm". "Simţim nevoia să le schimbăm imediat", spun oamenii.

În Europa intră aproximativ 32 de kilograme de electrocasnice pe cap de locuitor, dar colectăm numai 12 kg. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană vrea să cheltuim mai puţini bani pentru electrocasnicele noi şi să le reparăm pe cele vechi.

Articolul continuă după reclamă

Reguli noi pentru electrocasnice

În România, regulile europene trebuie mai întâi trecute în legislaţia naţională. Pentru alegeri informate, clientul ar trebui să ştie din start cât îl va costa să salveze un aparat electrocasnic.

"Este o directivă pe care noi urmează să o transpunem. Trebuie să știm că service-urile vor trebui să adopte o listă de tarife și trebuie să publice prețurile orientative referitoare la costurile de reparare", a declarat Bekesi Csaba, preşedintele ANPC.

Pe fondul traiului tot mai greu de la o zi la alta, probabil că mulţi nu vom mai trece pragul magazinelor ori de câte ori ni se strică vreun aparat electrocasnic. Dacă reparaţia ne va costa puţin, însă...

"Pe termen scurt, e posibil să scadă puţin ritmul de înlocuire a produselor mai ales dacă vorbim de telefoane, electrocasnice şamd. Pe termen lung s-ar putea să nu existe o scădere drastică a vânzărilor, datorită faptului că oamenii o să continue să cumpere produse pentru tehnologie mai nouă, pentru nevoile pe care le au", a declarat Alexandra Enache, expert în retail.

Şi, bineînţeles, rămâne problema practică. Să existe suficiente service-uri şi să şi găsim piesele de care avem nevoie.

"Cred că marea provocare va fi din partea service-ului să poată asigura posibilitatea reparării prin înlocuirea elementelor, componentelor a pieselor. Vedem de foarte multe ori că aceste piese sunt poate mai costisitoare decât bunul în sine", a declarat Bekesi Csaba, preşedintele ANPC.

Comisia Europeană dezvoltă propria platformă online care le va permite tuturor să găsească cu ușurință servicii de reparații aproape de casă.