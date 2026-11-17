Când v-aţi curăţat ultima oară hornul de fum? E un pas important, mai ales acum, că se apropie iarna şi cu siguranţă veţi avea nevoie să încălziţi încăperea.

Fiecare coș de fum necurățat corespunzător sau deteriorat poate să ducă la o tragedie. Vorbim odată despre incendii violente, vorbim despre mii de astfel de incendii în fiecare sezon rece și zeci de oameni care ajung să-și piardă viețile tocmai pentru că amână sau pur și simplu nu consideră că este suficient de importantă această curățare a hornului pentru fum înainte să înceapă efectiv sezonul rece.

Prețul nu este unul foarte mare, pleacă de la 150 de lei, poate să ajungă însă și la 1000 de lei în funcție de complexitate, dar este extrem de important să se facă acest lucru în fiecare an înainte de sezonul rece. Este important și ce pun oamenii pe foc pe timpul iernii pentru că se pot crea depuneri și acestea duc la incendii foarte violente.

În România sunt aproape 4 milioane de locuințe încălzite cu ajutorul lemnelor și 14% dintre incendiile care au loc în fiecare an sunt chiar din cauza acestor coșuri pentru fum curățate necorespunzător sau care ar trebui schimbate pentru că de multe ori nici nu sunt corespunzătoare.

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Toate aceste manevre însă trebuie făcute de persoane pregătite, de oameni specializați, tocmai ca să nu existe situații nedorite.