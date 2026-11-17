Ţara noastră cere întăriri de la aliați, după ce premierul Luca Niculescu a calificat atacurile drept încălcări ale suveranității naționale. Ministrul de Externe al României are astăzi o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la o zi după ce situația de securitate din Marea Neagră a fost discutată în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene.

Necesitatea consolidării capacităților de recunoaștere și monitorizare ale României a fost subliniată în repetate rânduri de oficialii români, în contextul amenințărilor de securitate din regiunea Mării Negre. Subiectul a fost abordat atât de ministrul Afacerilor Externe, cât și de miniștrii Apărării din actualul și fostul Guvern. De asemenea, președintele Nicușor Dan a ridicat această problemă în cadrul mai multor discuții desfășurate la nivelul Consiliului European și al NATO.

România are nevoie de capabilități de recunoaștere și monitorizare, dar și de capabilități de interceptare. De ce? Pentru că trebuie să știm exact de unde vine ținta, ce fel de țintă este, care este traiectoria, adâncimea și tot felul de alte detalii care ajută armata să intercepteze ținta respectivă, având în vedere incidentele din ultima vreme.

Deci, e clar că avem, în primă instanță, nevoie de radare. România a cerut de fiecare dată, la NATO și în interiorul Uniunii Europene, capabilități pe care le-am comandat prin SAFE, dar care, deocamdată, nu au ajuns. Am văzut un anunț zilele trecute, săptămânile trecute, potrivit căruia radarele de la Thales vor fi livrate mai devreme. Sunt radare necesare. Avem cea mai mare graniță cu Ucraina și, atunci, avem o suprafață foarte mare de acoperit când vorbim despre amenințările care vin dinspre Ucraina.

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Și, în ultima vreme, poate mai mult ca niciodată, am văzut fața violentă a războiului din Ucraina. Trebuie să putem face față provocărilor pe întregul flanc, nu doar la Marea Neagră, deși Marea Neagră este în centrul discuțiilor acum, pentru că este cea mai periculoasă rută în acest moment.