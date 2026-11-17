Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 noiembrie-14 decembrie 2026. Vremea le pregătește surprize românilor în ultimele săptămâni de toamnă și la începutul iernii. Temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă în mare parte din țară, însă ploile vor fi mai abundente în anumite regiuni. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, până pe 14 decembrie, iar estimările arată că debutul iernii calendaristice va fi mai cald decât în mod obișnuit.

România va avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în a doua jumătate a lunii noiembrie, dar și de precipitații abundente în vestul și nord-vestul țării.

Vremea 16–23 noiembrie: temperaturi peste normal și ploi în vestul țării

În prima săptămână, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în toate regiunile României. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în zonele extracarpatice, în special în sudul și estul țării. Hărțile ANM indică valori cu aproximativ 2–3 grade Celsius peste media perioadei în multe dintre aceste zone. În privința precipitațiilor, vestul și nord-vestul vor avea cantități peste normalul climatologic. În est și sud-est, ploile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână.

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Vremea 23–30 noiembrie: temperaturile se apropie de normal

În ultima săptămână a lunii noiembrie, vremea va reveni, în general, la valorile termice specifice perioadei. În vestul și sud-vestul țării sunt posibile temperaturi ușor mai ridicate decât mediile obișnuite. Precipitațiile vor fi mai abundente în vest și nord-vest, în timp ce sudul și sud-estul vor avea un regim pluviometric ușor deficitar. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

Vremea 30 noiembrie – 7 decembrie: vreme mai caldă de Ziua Națională

Săptămâna care include Ziua Națională a României, 1 Decembrie, și sărbătoarea Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie, va fi caracterizată de temperaturi medii ușor peste normalul perioadei. Abaterile pozitive vor fi mai pronunțate în regiunile intracarpatice, în special în vestul și centrul țării. În schimb, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice în toate regiunile. Estimarea ANM nu indică temperaturile exacte pentru 1 Decembrie și nici dacă în acea zi va ploua sau va ninge.

Vremea 7–14 decembrie: temperaturi și precipitații normale pentru această perioadă

În a doua săptămână a lunii decembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele obișnuite în întreaga țară. Și cantitățile de precipitații sunt estimate să se situeze în jurul valorilor normale, fără diferențe regionale importante. ANM precizează că prognoza pentru patru săptămâni urmărește abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de mediile climatologice din perioada 2006–2025. Estimarea nu poate anticipa fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată. Prin urmare, eventualele episoade de ninsoare, viscol sau răcire accentuată vor putea fi evaluate și urmărite mai precis prin prognozele și avertizările emise pentru intervale mai scurte.