Andrew: Nu pot să spun că a fost neaşteptat! A fost super previzibil.

Tristan: Dormeam liniştit în patul meu, am fost târât şi trimis în spatele gratiilor, printre criminali şi traficanţi de droguri.

Noaptea de arest nu i-a lăsat fără replică pe fraţii Tate

Întorşi acasă, în reşedinţa de jumătate de milion de euro, au început să pună tunurile pe procurorii britanici şi victimele din Regat.

Fraţii Tate: Nu ştiu despre ce fapte vorbesc, nu este niciun nume în documente! Sunt din 2012!! Care era locaţia, când s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, nimic, doar agresiune sexuală! Cine spune dacă măcar aceste femei există! Nu este nicio dovadă! Nu sunt poze, videoclipuri

Surse judiciare spun ca victimele care au depus plângeri în dosarul din 2012 ar fi povestit anchetatorilor ca au fost drogate și apoi supuse unor perversiuni sexuale şi chinuri greu de imaginat. Dacă mărturiilor lor se confirmă, frații Tate riscă în Marea Britanie închisoare pe viață.

Potrivit surselor Observator, ar fi cel puţin 21 de plângeri în Regat pentru viol şi agresiune sexuală pe numele fraţilor Tate.

Jack Beeston, avocatul victimelor: Sunt supărate (n.r - victimele) pentru că au fost la poliţie şi nimic nu s-a întâmplat. Nu înţelegem de ce. Dar felul în care sunt investigate cazurile de agresiuni sexuale au fost subiectul multor critici.

Mărturiile fetelor sunt cutremurătoare

Victimă: L-am văzut cum bătea fetele cu cureaua doar pentru că voiau să se odihnească. Obişnuia să ne stranguleze

De la biroul lor, între două fumuri de trabuc, excentricii milionari neagă totul.

Andrew: În 2012, o fată s-a îmbătat foarte tare în apartamentul meu. Am dat-o afară din casă şi i-am spus: Pleacă, ai făcut mizerie! A început să-mi dea mesaje, să mă ameninţe că dacă nu îi dau bani, 5.000 de lire o să se ducă la poliţie şi o să-mi distrugă viaţa. Mint prin omisiune, găsesc gunoi, iar apoi te lovesc cu el. De exemplu, îţi contactează toate fostele iubite şi le spun: îţi dăm 5000 de lire, îţi protejăm identitatea, nu-ţi arătăm numele, faţa, nu există repercursiuni dacă minţi şi o să îţi dăm şi bani să spun că omul acesta ţi-a făcut ceva în urmă cu 10 ani.

Tristan: Au rugat românii să le facă treaba murdară. Să ne bage în închisoare, fără niciun proces. Vreau să stau aici şi să-mi reabilitez numele!

Ironia sorţii este că, în ultimele luni, milionarii au vrut de multe ori să plece acasă.

Andrew: Am cerut instanţelor române să merg în Marea Britanie. Am solicitat de cinci ori şi am fost refuzat!

După emiterea mandatului european, judecătorii români au hotărât să-i predea anchetatorilor din Anglia. Însă nu acum, ci în momentul în care se va termina procesul de la noi.

Andrew: Procesul pe care îl avem în România nu se susţine, este un gunoi, vom fi liberi! Suntem nevinovaţi!

Procuror General: Trebuie făcută după soluționarea procesului intern, mai mult decât atât, în ceea ce privește soluția pe fond, permiteți-mi să nu comentez

Momentan, fraţii Tate rămân sub control judiciar timp de 60 de zile, cu interdicţia de a pleca din România.

