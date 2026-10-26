Guvernul vrea să prelungească acciza redusă la motorină. Cât ar costa un plin fără aceste măsuri

Șoferii scapă, cel puțin deocamdată, de o nouă scumpire la pompă. Guvernul pregătește prelungirea măsurilor de pe piaţa carburanților: acciza la motorină rămâne redusă, iar adaosul benzinăriilor va fi plafonat. Fără aceste măsuri, un plin de motorină ar costa cu peste 40 de lei mai mult.

Un litru de benzină standard costă 10 lei și 12 bani, iar unul de motorină standard costă 10 lei și 92 de bani. Dacă nu ar exista aceste măsuri, motorina ar fi mai scumpă cu 85 de bani pe litru și un litru de motorină s-ar apropia de pragul de 12 lei.

Măsurile actuale expiră la finalul acestei luni, iar autoritățile vor să le prelungească până la final de ianuarie 2027.

Astfel, vorbim despre o acciză redusă la motorină, dar nu și la benzină, și, de asemenea, despre limitarea adaosului comercial pentru carburanți. Autoritățile speră să țină astfel sub control prețurile. Aceste măsuri ar putea să fie adoptate în ședința de guvern din această săptămână. Totuși, vedem în continuare prețuri mari la pompă, cu sau fără aceste măsuri luate de stat. În ultimul an, motorina s-a scumpit cu 35%, iar benzina cu 25%.

Articolul continuă după reclamă