O săptămână de vacanță pentru copii, o săptămână de bătăi de cap pentru părinți. Cine are grijă de cei mici cât mama și tata sunt la serviciu? Angajaţii de la after-school au venit cu programe speciale, gândite doar pentru vacanță. Pentru mulţi însă, salvarea vine, ca de fiecare dată, de la bunici. Elevii se întorc la școală pe 2 noiembrie.

Prima zi de vacanță și primele lecții, dar de data asta, dulci. În acest centru din Suceava, copiii vor învăţa o săptămână întreagă altfel: prin joacă.

"Am făcut aici un semafor, iar semaforul arată lucurile care sunt speciale pentru maşini. Semaforul indică şi pentru pietoni", a spus o fetiţă.

"Sunt mămică şi studentă şi atunci am nevoie să merg la facultate şi cu cine să lasa copiii. Vin aici, se joacă. Este tot vacanţă, chiar dacă sunt aici", a declarat o mamă.

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Liniștea are însă un preț: aproape 500 de lei pe săptămână. Intră două mese și o gustare pe zi.

"Propunem activiţăţi copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 12 ani. Fiecare zi are o tematică specifică şi diferită. Avem ziua animaţiei, avem ziua recoltei, ziua petrecerii de Halloween şi ziua oraşelor", a explicat Bolohan Gianina, reprezentat after-school.

Când plictiseala bate la ușă, părinții devin creativi. Bunicii rămân ajutorul de nădejde, la fel și bonele. Iar când nu sunt variante, apar cursurile, taberele de câteva zile sau târgurile. Alții pur și simplu își iau liber și pleacă împreună.

Alții au ales să transforme vacanța într-o faptă bună. Au organizat un târg de toamnă și vând prăjituri.

"Am ales să ne adunăm pentru un scop caritabil, pentru a ajuta un băieţel din comunitatea noastră, în urma unui incediu asupra casei sale", a spus un părinte.

"Eu azi am învăţat în prima zi de vacanţă că e bine să fim uniţi", a declarat un copil.

Cei mari nu stau nici ei degeaba. Câțiva liceeni și-au petrecut prima zi liberă la tribunal. Au vrut să vadă de aproape dacă meseria visurilor li se potrivește.

"Am zis că e oportunitatea foarte bună să aprofundez ce înseamnă cercetarea în acest domeniu luând în considerare că eu aş vrea să continui cu profesia de avocat", a spus un elev.

Elevii se întorc în bănci pe 2 noiembrie, iar următoarea vacanță începe pe 23 decembrie și ține până pe 10 ianuarie 2027.