Detalii tulburătoare despre accidentul de avion în care John F. Kennedy junior şi-a pierdut viaţa în urmă cu aproape 30 de ani. Comandantul operaţiunilor de căutare a povestit pentru presa americană cum i-a găsit trupul la scurt timp după ce a vrut să oprească misiunea. Dezvăluirile apar în volumul „Ultimul Zbor“ la care comandantul şi soţia lui au lucrat 15 ani.

John F Kennedy JR, fiul celui mai iubit preşedinte american, a murit, în iulie 1999, alături de soţia şi cumnata sa, într-un accident aviatic. Mergeau cu toţii la o nuntă, iar el pilota un avion de mici dimensiuni deasupra Oceanului Atlantic într-o noapte întunecată, cu vizibilitate redusă de ceaţă.

"Așadar, după cea mai bună analiză a mea, el a ieșit peste 30 de mile în largul oceanului, la fel cum făcuse de 35 de ori înainte, apoi și-a scos avionul de pe pilotul automat, așa cum făcuse și înainte, și a început să caute puncte de referință, dar nu exista nimic", a declarat W. Russell "Russ" Webster, comandantul operaţiunilor de căutare.

Noi detalii despre accidentului aviatic în care a murit fiul preşedintelui SUA

Echipele de salvare au găsit epava avionului şi trupurile victimelor, cu ajutorul scanerelor, după cinci zile de căutări. Mai aveau câţiva kilometri până la destinaţie. Corpul lui John F Kennedy JR era la 10 metri adâncime în ocean.

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"S-ar putea să nu-l fi găsit niciodată dacă ar mai fi trecut o zi", a declarat Theresa Mitchell Webster, istoric maritim.

"Trupul lui Kenny Jr. se afla în afara aeronavei și s-a luat în calcul faptul că, dacă ar mai fi trecut o zi, curentul de 1,6 noduri l-ar fi putut purta departe", a declarat W. Russell "Russ" Webster, comandantul operaţiunilor de căutare.

Misiunea de căutare la care au participat mii de angajaţi din 28 de agenţii locale şi federale a costat 5.000.000 de dolari, scrie comandantul operaţiunii în cartea lui. Împreună cu soţia, Russel Webster a luat 45 de interviuri pentru a aduna toate detaliile tragediei aviatice.

"Cred că unul dintre motivele pentru care am reușit în sfârșit să scriem această carte a fost faptul că mulți dintre oamenii care au avut... care au spus anterior, că nu vor să participe, se pensionaseră din serviciul federal și deveniseră mai comunicativi, mai reflexivi. Și știau cât de important era să spună această poveste", a declarat W. Russell "Russ" Webster, comandantul operaţiunilor de căutare.

John şi soţia lui, Carolyn, erau unul dintre cele mai admirate cupluri ale Americii - tineri, frumoşi, mereu în centrul atenţiei. Dincolo de strălucirea numelui Kennedy, îşi doreau un singru lucru: o viaţă împreună, departe de ochii lumii.