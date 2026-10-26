Studenţii câştigă alegerile în Serbia şi obţin prima majoră la urne în Europa. Omul care a condus Serbia în ultimii 12 ani si care părea de neclintit, Aleksandar Vucic, a pierdut alegerile parlamentare în faţa unui partid anticorupţie înfiinţat de tineri şi care a avut pe liste profesori, actori şi foşti sportivi. Un renumit medic cardiolog este favorit să devină noul premier al ţării.

Cerul Belgradului s-a luminat ca de Revelion imediat după ce s-au anunţat rezultatele votului. Zeci de mii de oameni au cântat, au dansat şi au sărbătorit cu torţe şi artificii în piaţa din faţa Parlamentului.

"Am râs, am plâns, am țipat, am sărit. Este pur și simplu incredibil. După atâția ani de tiranie și dictatură, în sfârșit suntem liberi. Inima mea o să explodeze. Ireal, e ca un vis. Nu știu cum altfel să-l descriu", spun oamenii.

Cea mai mare mobilizare de la destrămarea Iugoslaviei

Schimbarea de regim a avut loc după cea mai mare mobilizare de la destrămarea Iugoslaviei, prezenţa la urne a fost de aproape 70%. În marile oraşe, dar şi în diaspora, oamenii s-au aşezat la rând de la 5 dimineaţa şi au aşteptat chiar şi două ore ca să voteze. Printre ei, şi fostul preşedinte Vucic. Partidul Lista Studenţilor va da 141 din cei 250 de membri ai Parlamentului, toţi fără experienţă politică. Formaţiunea propune o agendă anticorupţie, taxe mai mari pentru bogaţi şi locuinţe accesibile pentru tineri. Banii returnaţi la buget după descoperirea averilor ilegale vor fi investiţi în educaţie şi servicii publice.

Articolul continuă după reclamă

"Este o victorie a curajului asupra fricii. Cetățenii Serbiei au demonstrat că niciun obstacol nu este mai mare decât voința lor și că nicio forță nu poate învinge definitiv un popor care a decis să-și ia destinul în propriile mâini", spune Radomir Saicic, reprezentant Liga Studenţilor.

Aleksandar Vucic spera să rămână în fruntea ţării

După 3 ani ca premier şi 9 ani ca preşedinte, Aleksandar Vucic spera să rămână în fruntea ţării. El a demisionat din funcția de preşedinte pentru a candida și pentru a reveni ca prim-ministru. Liderul naționalist și-a recunoscut infrangerea.

"Aceasta a fost validarea unei revoluții desfășurate cu sprijinul direct al mai multor țări europene și al statului subteran american, același care este și împotriva președintelui Trump", spune Aleksandar Vucic, fost preşedinte al ţării.

Cine este favorit să conducă noul guvern

Ilia Srdanovic, cardiolog şi profesor universitar din Novi Sad, este favorit să conducă noul guvern. În campanie, el s-a descris drept un soldat pe viaţă, care a luptat când a fost în armată şi apoi pentru vieţile pacienţilor, ca medic. Partidul Lista Studenţilor s-a născut din revolta populară de după una dintre cele mai grave tragedii din istoria ţării. În noiembrie 2024, acoperişul gării din Novi Sad, al doilea oraş ca mărime al ţării, s-a prăbuşit imediat diupă renovare şi a ucis 16 persoane

"Mișcarea studențească din Serbia este, într-adevăr, deja un fenomen. Se vorbește despre ea în Europa. Aceasta este o generație care și-a căutat locul în societate", spune Aleksandar Zivotic, analist politic.

Studenții sârbi au blocat luni de zile oraşele şi au cerut demisia liderilor politici. Mișcarea lor a devenit un simbol al luptei împotriva corupţiei.