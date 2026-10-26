Noul Guvern caută bani pentru promisiunile făcute. Cu cât vor crește pensiile de anul viitor încă nu se ştie: nici majorarea de 5% nu mai este sigură, deși formula legală ar impune un procent mai mare. Ministrul Finanțelor încă face socotelile și nu exclude noi creșteri de taxe. La PSD, calculele sunt mai simple. Sorin Grindeanu e convins că se vor majora pensiile. Într-o singură apariţie publică, liderul PSD a spus de ŞAPTE ori că nu vor fi taxe în plus.

Vestea aşteptată de milioane de români despre creşterea pensiilor se lasă aşteptată. Ministrul Finanțelor încă analizează cifrele şi spune că vrea o indexare prudentă ca să nu alimenteze inflaţia. Deocamdată nici măcar procentul de 5% nu e sigur. Pentru liderul PSD calculele sunt mai simple, deși sursa miliardelor necesare rămâne necunoscută.

"Fiţi convins că PSD-ul va respecta ce scrie in programul de guvernare", a spus Grindeanu.

Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă se aplică formula de indexare prevăzută de lege. Asta ar însemna, pentru o pensie de 3.000 de lei, în jur de 230 de lei.

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Banii trebuie găsiţi într-un buget care trăieşte deja pe datorie. În primele nouă luni, din fiecare 100 de lei cheltuiți de stat, 13 au fost împrumutaţi la dobânzi uriaşe.

"Anul viitor, taxele pentru români şi companiile românesti nu vor creşte", a spus Grindeanu.

În ciuda garantiilor oferite de social democrati, premierul Luca Niculescu şi ministrul Finanţelor nu exclud creşteri de taxe şi impozite în 2027. Ambii oficiali vorbesc de o gestionare prudenta a finantelor publice.

"Mi-e tare teamă că fără taxe mai mari nu ştiu care este soluţia agreată politic. Ori rămân cu deficitul foarte sus şi nu-l vor scădea, cum s-au ambiţionat, ori vor creşte taxele. E decizie politică dificilă", a declarat Adrian Mitroi, profesor de economie.

Pentru angajaţi se anunţă vremuri si mai grele. Sorin Grindeanu vorbeşte despre "reglaje" la Pilonul 2 de pensii. Analiştii cred că ar putea fi vorba de o reducere a contribuţiilor la pensiile private obligatorii.

"De la anumite reglaje care pot să fie, până la dispariţia Pilonului 2, e mare diferenţă", a mai declarat Grindeanu.

"Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Sunt aproximativ 12% din produsul intern brut, sunt economiile a milioane de români acolo", a afirmat Luca Niculescu.

Pe lista misiunilor complicate ale noului Guvern intră şi mentinerea cursului de schimb. Luca Niculescu s-a întâlnit astazi cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, si apoi cu oamenii de afaceri.

Întâlnirea dintre premier si guvernatorul BNR vine în contextul în care noul guvern pregăteşte rectficarea bugetară şi legea bugetului pentru 2027. Anul viitor, cabinetul Luca Niculescu ar trebui să reducă deficitul până la 5,3% din PIB.

"Realitatea e foarte serioasă şi foarte dură fără creştere economică suficientă, cu presiune foarte mare pe combustibili şi energie, care rămân scumpe. De inflaţie ridicată nu scăpăm repede", a explicat Adrian Mitroi, profesor de economie.

Noul Guvern promite eliminarea CASS pentru mamele cu copii sub doi ani și veteranii de război. Bunicii care lucrează ar putea lua concediu pentru creșterea nepoților, în locul părinților. Iar părinții care revin mai devreme la muncă ar putea păstra indemnizația încă trei sau șase luni, în funcție de vârsta copilului.